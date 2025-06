Ford fait évoluer sa Mach-E 2025 par petites touches

Ford Mustang Mach-E 2025

Le premier SUV électrique de Ford, la Mustang Mach-E, est à la peine commercialement. L’arrivée des nouveaux Eplorer et Capri n’a pas non plus aidé ce modèle à percer, avec un positionnement tarifaire nettement supérieur désormais. Ses tarifs débutent à 53490 euros, quand l’Explorer s’affiche à 39990 euros et le Capri à 42490 euros. Dans un contexte compliqué où les ventes d’électriques ne progressent pas comme prévu, Ford fait tout de même évoluer en douceur son SUV électrique avec de petites nouveautés.

De nouveaux coloris

Ford lance de nouveaux coloris sur le Mach-E : Bleu Velocity, Rouge Molten Magenta et Terrain Sand. Autre petite nouveauté : un splitter peint en noir à l’avant.

Sur la version de base, on retrouve désormais les jantes des versions Premium, alors que celles-ci s’offrent des jantes peintes en noir. Et enfin dernier changement : une calandre noire sur les Mustang Mach-E GT.

Ford Mustang Mach-E 2025

Evolutions techniques

Ford en profite aussi pour améliorer son Mustang Mach-E avec plusieurs évolutions. A l’intérieur, le sélecteur de vitesse quitte la console centrale pour aller s’implanter sur le commodo droit par rapport au volant. Ce qui libère un nouvel espace de rangement au passage.

La pompe à chaleur est désormais proposée en série sur toutes les versions, pour optimiser la recharge. ( Lire notre essai du Mustang Mach-E )

Enfin dernier élément : la conduite autonome Blue Cruise, proposée à vie et non plus seulement en abonnement mensuel ou annuel. Avec cet équipement, il est possible de retirer les mains du volant dans les Blue zone, soit 95 % du réseau autoroutier selon Ford.

Ford annonce avoir vendu 90000 Mustang Mach-E en Europe, un score honorable mais qui est toutefois loin d’être suffisant. La marque américaine rencontre en effet de grosses difficultés sur notre continent, avec un endettement élevé et des ventes qui ne cessent de baisser.