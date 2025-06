Toyota Aygo X 2025 : les nouveautés du facelift en détails

Toyota Aygo X 2025

La petite citadine Toyota Aygo X passe au restyling, avec une nouvelle mouture qui change en design mais aussi en mécanique ! Le gros changement est le passage à l’hybridation, en lieu et place du simple 3 cylindres atmo proposé jusque là.

Un design qui évolue en profondeur

Esthétiquement, les changements concernant comme souvent la face avant de l’Aygo X, avec l’ensemble des pièces de carrosserie qui ont été redessinées. Capot, boucliers, projecteurs : tout est nouveau, et de face l’Aygo X semble prendre plus d’assise. La version GR Sport en photo ci-dessus se démarque par la grille de la calandre, le badge GR ainsi que le capot peint en noir, tout comme le toit et les ailes arrière. Sans oublier des jantes alliage de plus grand diamètre, en 18″…Cette panoplie GR Sport est une première pour ce modèle.

On note aussi une longueur en hausse, avec un porte à faux avant qui prend 76 mm pour permettre d’implanter la nouvelle motorisation full hybride.

Autre spécificité : la possibilité de commander l’Aygo X avec un vaste toit ouvrant en toile, équipement qui se fait assez rare dans la production automobile.

Toyota Aygo X 2025 GR Sport

Une hybridation auto-rechargeable de 116 ch

Les français misent de plus en plus sur les motorisations hybrides, ce qui porte le succès de Toyota ces dernières années. L’Aygo X faisait donc exception jusqu’à maintenant puisqu’elle n’avait jamais été proposée en full hybride. Rappellons que ce modèle de catégorie A s’est toujours contenté d’un petit 3 cylindres, et ce depuis l’arrivée de l’Aygo quand elle était alors en trio avec les Citroën C1, et Peugeot 107 / 108.

Avec la motorisation hybride auto rechargeable de 116 ch, ce poids plume est homologué à seulement 86 g de rejets de Co2. Les performances progressent, avec un 0 à 100 km/h effectué en moins de 10 secondes.

Ce sont pas moins de 44 ch de plus qui sont présents, ce qui devrait transformer l’agrément de conduite de cette citadine.

La planche de bord de l’Aygo X 2025

Un succès confirmé en Europe

Toyota a déjà écoulé 287000 Aygo X en Europe : ce modèle a donc réussi sa transition vers un petit crossover. L’hybridation sera certainement elle aussi appréciée. Il faudra cependant attendre fin 2025 pour voir la commercialisation arriver : les prix n’ont pas été dévoilés, mais vont évoluer à la hausse au vu du changement de motorisation.

Actuellement les tarifs débutent à 18900 euros prix catalogue, et à 16900 euros en prix remisé. On s’attend donc à une belle hausse de tarif, d’au moins 3000 euros.

Toyota Aygo X 2025

Toyota Aygo X 2025

Toyota Aygo X 2025

Toyota Aygo X 2025

Toyota Aygo X 2025

Toyota Aygo X 2025

Toyota Aygo X 2025