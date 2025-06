La nouvelle DS N°4 s’affiche à partir de 39000 euros : élitiste ?

La nouvelle DS N°4

Avec la nouvelle DS N°4, la marque DS Automobiles espère encore inverser la vapeur au niveau des ventes face à la concurrence allemande. Disponible à la commande à partir de 39 000 euros, la DS N°4 est proposée en deux niveaux de finition, mais laisse plus de choix au niveau des motorisations. Elle est proposée au choix en hybride MHEV, hybride rechargeable et électrique : une offre rare dans cette catégorie très disputée.

Trois motorisations électrifiées pour ratisser large

En entrée de gamme, la DS N°4 HYBRIDE à 39 000 euros combine un petit moteur 3 cylindres turbo de 1,2 litre avec un petit moteur électrique intégré à la boîte automatique à double embrayage à 6 rapports. Avec 145 ch et la promesse de rouler jusqu’à 50 % du temps en ville en mode électrique, cette version peut séduire le commun des mortels peu tourné vers les performances pures. Attention : les prix d’une BMW Série 1, la plus vendue des compactes premium en France, débutent à seulement 36050 euros.

La DS N°4 E-TENSE, 100 % électrique, s’affiche dès 46 990 euros. De quoi être éligible en 2025 au bonus écologique pour un achat en France.

Dotée d’une batterie de 58,3 kWh, cette compacte électrique annonce une autonomie confortable de 450 km et une puissance de 213 ch. DS met en avant son savoir-faire issu de la Formule E, notamment en matière de software de gestion d’énergie, et offre jusqu’à 100 km de recharge en 11 minutes sur borne rapide, ce qui répond aux standards actuels.

Cette version ne trouve pas de concurrente directe en Allemagne, sauf à regarder chez Mercedes sur le CLA proposé en coupé 4 portes.

Enfin, la DS N°4 PLUG-IN HYBRID de 225 ch viendra compléter l’offre un peu plus tard à partir de 47 900 euros. Avec ses 81 km d’autonomie en tout électrique, elle devance nettement la précédente DS 4 hybride rechargeable (à titre de comparaison, une Peugeot 308 PHEV annonce 60 km, mais sera restylée d’ici la fin d’année avec des évolutions qui devraient être similaires ). Elle reçoit également une nouvelle boîte eDCT7 plus fluide et réactive.

Ce sera l’Audi A3 PHEV qui sera ici sa plus grande rivale ( lire notre essai de l’Audi A3 PHEV )

DS N°4

Des finitions claires, des options ciblées

Deux niveaux principaux structurent la gamme : PALLAS, plus orienté confort, et ÉTOILE, plus statutaire et technologique. Une série spéciale JULES VERNE est également au catalogue, avec une dotation enrichie et disponible sur toutes les motorisations.

La DS N°4 Pallas est correctement équipée avec en série : sellerie tissu et TEP, instrumentation numérique de 10,25″, climatisation automatique bi-zone, projecteurs LED et feux arrière Full LED, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables électriquement, pack de sécurité avec Adaptive Cruise Control Stop & Go, freinage d’urgence automatique piloté par

caméra et radar, assistance au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, vitres latérales avant feuilletées acoustiques, Mirror Screen sans fil via Wifi.

Deux packs, Confort et Tech, peuvent permettre d’améliorer cet équipement.

La version Etoile pousse le curseur plus loin avec en série : projecteurs DS Matrix Led vision, feux arrière avec clignotants défilants, sièges avant électriques, vitres arrière feuilletées et surteintées, seuils de portes et pédalier en alu, chargeur de smartphone sans fil, DS iris system.

Il reste là aussi deux packs à activer en option : le pack tech absolu, et le pack vision absolu.

Elle est proposée en intérieur alcantara, ou avec le cuir nappa pour 3000 euros de plus. Ce supplément tarifaire comprend aussi l’affichage tête haute DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, le pack sièges électriques, ou encore les sièges avants chauffants et le volant chauffant.

Verdict : une compacte haut de gamme qui affirme ses choix

La DS N°4 ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à séduire une clientèle précise : sensible à l’esthétique, attachée à un confort de roulage élevé et réceptive à une technologie embarquée avancée. Face à des concurrentes allemandes qui jouent souvent la carte de la sobriété, DS continue de cultiver un luxe à la française audacieux.

Alors que Mercedes arrête la production de sa Classe A d’ici la fin de l’année, et que BMW ne décline pas sa Série 1 en PHEV ou en électrique, la DS N°4 offre une belle diversité de moteurs. Mais la bataille principale se situe sans doute au niveau de l’image : la jeune marque DS a encore des années de retard sur les marques allemandes, et cela se paye au niveau des ventes.

TARIFS FRANCE

DS N°4 E-TENSE PALLAS à partir de 46 990 €

DS N°4 E-TENSE PALLAS LIGNE BUSINESS à partir de 47 940 €

DS N°4 E-TENSE PALLAS JULES VERNE à partir de 49 190 €

DS N°4 E-TENSE ÉTOILE ALCANTARA® à partir de 51 290 €

DS N°4 HYBRIDE PALLAS à partir de 39 000 €

DS N°4 HYBRIDE PALLAS LIGNE BUSINESS à partir de 39 950 €

DS N°4 HYBRIDE PALLAS JULES VERNE à partir de 41 200 €

DS N°4 HYBRIDE ÉTOILE ALCANTARA® à partir de 43 300 €

DS N°4 HYBRIDE ÉTOILE CUIR NAPPA à partir de 46 300 €

DS N°4