BMW X1 et iX1 2025 : les prix et la gamme

BMW X1 2025

En France, le BMW X1 est un best-seller, et l’un des SUV premium les plus vendus, devant un certain Audi Q3.

La gamme du SUV compact est assez simple, avec 3 niveaux de finition. Le premier niveau X1 sans appellation particulière, le X1 xline positionné juste au-dessus, et le X1 M Sport au sommet de la gamme.

Ce modèle sera prochainement restylé, mais de manière certainement assez légère pour aller dans l’esprit du récent X2.

Quel niveau de finition choisir sur le nouveau BMW X1 ?

X1 d’entrée de gamme : nous vous avons présenté cette finition d’entrée de gamme du X1 qui est déjà correctement équipée. La dotation de série comprend déjà : Projecteurs à LED et feux arrière à LED, jantes alliage, Commande électrique du hayon, BMW Live Cockpit Navigation Plus avec BMW Curved Display, BMW Operating System 9 avec navigation, Climatisation automatique bi-zone avec aérateurs arrière, Volant en cuir Sport, Banquette arrière fractionnable (40/20/40) avec trappe de chargement et réglage de l’inclinaison du dossier, Kit éclairage, BMW My Modes : PERSONAL, SPORT, EFFICIENT, Boîte de vitesses automatique à double embrayage, Park Assist avec radars de stationnement PDC actifs et caméra de recul et Régulateur de vitesse avec fonction freinage.

L’offre de moteurs est pléthorique, avec de l’essence, du diesel, et de l’hybride rechargeable. Sans compter les versions électriques iX1, accessibles sous la barre des 47000 euros pour être éligibles au bonus écologique 2025.

X1 sDrive 18i 136 ch : 43700 euros

X1 sDrive 20i 170 ch : 45700 euros

X1 sDrive 18d 150 ch : 46400 euros

X1 sDrive 20d 163 ch : 48500 euros

X1 SDrive 23d 211 ch : 52750 euros

X1 xDrive 25e 245 ch : 55950 euros

X1 xDrive 30e 326 ch : 58950 euros

iX1 eDrive 20 204 ch : 46950 euros

iX1 eDrive 30 313 ch : 57200 euros

Passer sur l’une des deux finitions supérieures va jouer sur la présentation extérieure et intérieure, mais pas sur les équipements fonctionnels et les dernières technologies.

X1 Xline

Avec la finition Xline, le X1 profite en série des éléments suivants :

Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Schwarz / Teinte d’habitacle Schwarz

Jantes 18 style 866 bicolores

Inserts décoratifs brillant « Schwarz » soulignés de chrome perlé

Rails de toit Aluminium Line satiné

Aluminium Line satiné

Habillage Luxury : haut de la planche de bord et panneaux de porte en Sensatec noir avec surpiqûres

Éléments extérieurs xLine

X1 sDrive 18i 136 ch : 46100 euros

X1 SDrive 20i 170 ch : 48100 euros

X1 SDrive 18d 150 ch : 48800 euros

X1 SDrive 20d 163 ch : 50900 euros

X1 SDrive 23d 211 ch : 55150 euros

X1 xDrive 25e 245 ch : 58350 euros

X1 xDrive 30e 326 ch : 61350 euros

iX1 eDrive 20 204 ch : 49350 euros

iX1 eDrive 30 313 ch : 59600 euros

X1 M Sport

La version M Sport s’en distingue par d’autres éléments de design, et des équipements plus axés sur la fonctionnalité comme la suspension SelecDrive et les sièges Advanced pour conducteur et passager avant.



Teinte de carrosserie unie « Alpinweiss »

Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues

Jantes en alliage léger 18″ style 838 M bicolores à rayons doubles

Inserts décoratifs M Aluminium Hexacube

Habillage Luxury : haut de la planche de bord et panneaux de porte en Sensatec noir avec surpiqûres

Shadow Line M brillant

Volant M gainé cuir

Éléments extérieurs et intérieurs M Sport

Ciel de pavillon M anthracite



Dans tous les cas, pour bénéficier de certains équipements il faudra en passer par les options. Et ce sont trois packs qui vont particulièrement attirer les clients…et faire grimper le prix d’achat.

X1 sDrive 18i 136 ch : 47350 euros

X1 SDrive 20i 170 ch : 49350 euros

X1 SDrive 18d 150 ch : 50050 euros

X1 SDrive 20d 163 ch : 52150 euros

X1 SDrive 23d 211 ch : 56400 euros

X1 xDrive 25e 245 ch : 59600 euros

X1 xDrive 30e 326 ch : 62600 euros

iX1 eDrive 20 204 ch : 50600 euros

iX1 eDrive 30 313 ch : 68500 euros

X1 M35i xDrive : 62900 euros

Un modèle à succès

En France, les BMW X1 et iX1 cartonnent. De janvier à novembre 2024, le X1 est 25ème des ventes, avec 14583 exemplaires. Le Mercedes GLA n’est que 47ème, et l’Audi Q3 Sportback, 82ème. En électrique, le iX1 fait également fort avec près de 8000 exemplaires écoulés en France, ce qui le place à la 50ème place du marché.

BMW X1 2025

BMW X1 M Sport

L’actuel BMW X1 a été lancé en 2022