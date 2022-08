Nouveau BMW X1 : que propose la version de base à 39900 euros ?

Le nouveau BMW X1 en version de base sans option

Le nouveau BMW X1 est disponible sur le configurateur de la marque : nous allons voir ce qui vous est proposé pour le prix de base de 39900 euros. Une somme déjà conséquente, qui peut donc suffire niveau budget pour de nombreux acheteurs. Mais les prestations sont-elles suffisantes ?

Motorisation et boite de vitesses sur le X1 premier prix

A ce tarif, la motorisation correspond à l’offre sDrive 18i 136 ch. Dans le jargon BMW, sDrive veut dire que vous n’avez pas la transmission intégrale xDrive : il s’agit donc d’une version deux roues motrices. Logique pour le premier prix, et à ce niveau de puissance. Le moteur de base est un 3 cylindres essence 1.5 de 136 ch, qu’on trouve également sur les Série 1 et 2, et qu’on trouvait aussi sur…l’ancien X1 ! La révolution ne sera donc pas sous le capot. En revanche bonne nouvelle, la boite de vitesses automatique à double embrayage est de série. Il faudra en revanche activer une option à 270 euros pour avoir les palettes au volant.

Les performances sont correctes avec le 0 à 100 km/h effectué en 9,2 s. Avec une homologation à 145 g de rejets de Co2, il faudra aussi tabler sur un malus écologique de 540 euros.

Pour ceux qui voudraient un moteur essence plus puissant, l’effort financier est conséquent puisque le X1 passe ensuite sur la motorisation 23i de 218 ch, affichée à 47500 euros ! Un écart conséquent…

La motorisation plus proche en prix est le diesel 18d de 150 ch, à 42200 euros. Cette version sera plus coupleuse que la version 18i, mais attention au développement des ZFE et à l’interdiction à venir du diesel dans les grandes villes…

De série les jantes alliage sont en 17″

Quel équipement sur le nouveau BMW X1 de base ?

La finition de base n’a pas de nom : il faut passer au X1 xline à 42350 euros pour accéder au vrai premier niveau.

En premier prix, le configurateur BMW précoche deux options pour pimper ce premier prix : les jantes alliage 18″ et la peinture métallisée. De série il faudra se contenter de jantes alliage 17″, et d’une peinture gratuite noir uni. Le contour des vitres est noir mat, la sortie d’échappement est non visible, et les rails de toit sont peints en noir verni. Projecteurs à LED, feux arrière à LED et éclairage de bienvenue sont de série.

Pour avoir un joli X1, il sera difficile de ne pas craquer sur une autre finition….Ou au moins de passer sur les jantes 18″ !

A l’intérieur, la sellerie est en tissu. Les équipements comprennent les écrous antivol de roues, la radio numérique DAB, le pack Connected pro avec Android Auto et Apple Car Play, les services Connected Drive pendant 3 ans, le park assist, la fixation i-size pour le siège avant avec désactivation de l’airbag, l’appel d’urgence intelligent, la banquette 40/20/40, le kit éclairage, le kit rangement, le volant sport gainé cuir, les tapis de sol en velours, le compartiment à bagages avec 2 crochets de sac, filet, prise 12V, rangement additionel sous plancher amovible, la climatisation automatique bizone avec microfiltre, le détecteur de pluie, l’allumage automatique des projecteurs, My Modes avec 5 modes de conduite, la commande électrique du hayon de coffre, la détection de somnolence, ainsi que le régulateur de vitesse.

L’équipement global est donc plutôt complet, sans grosse lacune sur les éléments indispensables.

Vous pourrez ajouter de nombreuses options, ou des packs optionnels notamment pour bénéficier des derniers équipements technologiques. Car tout reste proposé, même si dans certains cas cela implique de changer de finition.

Mais peu d’entre vous choisiront sans doute la finition de base : la version xline n’est pas beaucoup plus chère, et la finition M Sport est proposée pour 4160 euros de plus. Cette finition xLine ajoute la sellerie similicuir, des jantes 18″, des inserts différents, des rails de toit aluminium, ou encore un habillage de la planche de bord. Aucun équipement axé sur les fonctionnalités réelles. Même chose pour la finition M Sport…

Vous pouvez donc très bien pendre l’entrée de gamme et ajouter les options vraiment sympathiques et qui vous changeront la vie. Seule difficulté : une revente sans doute plus difficile, car le marché en occasion sera majoritairement configuré en xline et M Sport.