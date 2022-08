Bugatti W16 Mistral : elle marque la fin d’une époque

Bugatti W16 Mistral

La Bugatti W16 Mistral est un modèle qui devrait rester dans les annales : le constructeur de Molsheim s’apprête à faire partir à la retraite son fameux moteur à 16 cylindres.

Et c’est un roadster qui a été sélectionné pour cet adieu, une carrosserie représentative de la marque puisque 40 % des Bugatti produites depuis la création de la marque sont des roadsters. Ce sera aussi l’occasion pour les clients de la marque de s’offrir un modèle différent de la Chiron…

Le dernier roadster de la firme était la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse.

Mistral fait évidemment référence au vent qui souffle dans la vallée du Rhône, y compris sur la Côte d’Azur ! Elle s’inspire d’un modèle légendaire : la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid de 1934. On peut l’admirer au Musée Louwman de La Haye.

La W16 Mistral lui emprunte son pare-brise en V et ses appuie-tête directement intégrés à la carrosserie. Ici le pare-brise est une pièce très particulière et travaillée, et forme comme une « visière » devant les passagers.

La face avant est époustouflante avec sa calandre en fer à cheval travaillée en plusieurs dimensions, et ses blocs optiques « à empilement ». Les quatre lumières sont une référence par rapport aux quatre roues motrices du modèle. Mais les détails ne s’arrêtent pas là, puisque l’air est canalisé en passant par les phares avant de ressortir au niveau des passages de roues. La traînée aérodynamique est un élément fondamental pour la conception d’une voiture aussi rapide.

A l’arrière, la signature lumineuse sera marquante avec un éclairage en forme de X déjà vu sur La Bolide.

Dans l’habitacle, l’inspiration vient de la Chiron. Avec des écrans qui sont bannis, pour faire de ce modèle une icône éternelle. Les matériaux sont nobles : titane, aluminium et cuir. Sans oublier la touche de bois et l’insert en ambre du levier de vitesses usiné en aluminium.

Le moteur W16 dans sa plus puissante déclinaison qui sera produite

Le moteur W16 est le plus grand moteur de l’histoire de l’automobile : il ne sera jamais détrôné sur ce point. Seule sa puissance sera sans doute un jour dépassée par des modèles électriques, qui combinent plusieurs moteurs électriques.

Ici le bloc W16 est identique à celui placé dans la Chiron Super Sport 300+ : il délivre une puissance assez démentielle de 1600 chevaux ! N’oublions pas que sur ce modèle, il parvient à établir la vitesse de pointe à 490 km/h. On n’est pas loin de la vitesse d’un TGV.

Les chiffres de performances ne sont pas encore annoncés, mais des records devraient suivre.

Seuls 99 exemplaires seront produits pour ce modèle qui devrait s’avérer être le roadster thermique le plus rapide de tous les temps. Un titre qui lui restera logiquement…

Mais sachez que les réservations sont déjà toutes prises, malgré un prix conséquent de 5 millions d’euros. Pour les jaloux, dites vous que les heureux acheteurs ne pourront pas frimer dedans avant 2024.

Bugatti W16 Mistral

La W16 Mistral vue de face : impressionnante !

La planche de bord de la Mistral