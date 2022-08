Bentley Mulliner Batur : seulement 18 exemplaires prévus !

Bentley Mulliner Batur

Curieuse démonstration livrée par Bentley. Si cette nouvelle Bentley Mulliner Batur inaugure le nouveau langage stylistique des futurs modèles électriques, elle est motorisée par un gros bloc essence W12 !

Si le nom Batur vient d’un lac du côté de Bali, Mulliner correspond à l’atelier de carrosserie en charge des projets les plus sélect et les plus limités sur Bentley. Dévoilée lors de la Monterey Car Week, la nouvelle Bentley Mulliner Batur est pensée comme un lion ou un tigre prêt à bondir sur sa proie. Pour un design, fort, mais également gracieux et élégant.

Les 18 exemplaires prévus seront facturés 1,65 million de livres, et réservés aux clients Mulliner. Tout est donc poussé vers de l’ultra-luxe, inaccessible au plus grand nombre et aussi à un certains nombre de millionnaires. Un nombre aussi limité d’exemplaires fera forcément des déçus. D’autant plus que l’ensemble des exemplaires est d’ores et déjà réservé !

Pour les acheteurs chanceux, ils bénéficient de l’assurance que leur voiture conservera toujours une cote très élevée, qui pourrait logiquement dépasser le prix demandé lors de ventes aux enchères dans quelques années.

Car ce modèle abrite un bloc moteur qui fera bientôt partie de l’histoire ancienne : de quoi renforcer encore l’aspect collector.

Les 18 clients auront le choix des teintes : un choix infini, puisqu’ils pourront choisir n’importe quelle teinte ! La personnalisation passera aussi par les éléments aérodynamiques, disponibles en carbone ou en composite de fibres naturelles, durable. Sans oublier les différentes options de personnalisation proposées sur les jantes alliage 22″, du sur mesure.

Le moteur Bentley W12 le plus puissant de tous les temps

Assemblé à la main, le fameux bloc W12 délivre ici une puissance portée à 740 ch, pour un couple de 1000 Nm. Cette version permet de célébrer les 20 ans du moteur W12, lancé sur la Continental GT en 2012. Aucun chiffre n’est toutefois communiqué sur les performances, très confidentielles.

Bentley projette de présenter sa première voiture électrique en 2025. Un modèle qui reprendra donc le même langage stylistique que ce coupé très sélectif.

En attendant 2025, ces Bentley Mulliner Batur de rêve seront livrées à leurs clients mi-2023.

Bentley Mulliner Batur

Ce coupé inaugure le design qui sera celui des prochaines voitures électriques de Bentley

La face avant fait très Bentley avec une calandre monumentale

La planche de bord de la Mulliner Batur