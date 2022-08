Les voitures neuves à 15000 euros, c’est bientôt fini

Renault Clio Cool Chic

Le prix des voitures neuves ne cesse d’augmenter, et deux phénomènes vont enterrer les voitures neuves à 15000 euros. Il va donc devenir encore plus difficile de renouveler sa voiture pour une neuve…

Des normes Euro 7 qui vont faire exploser les prix

Actuellement, même chez Dacia il faut compter 13100 euros pour une Sandero climatisée. Un tarif qui n’a cessé de monter, avec plusieurs hausses de prix par an…

Chez Renault, le premier prix pour une Clio est déjà à 17100 euros. Adieu les 15000 euros !

La mauvaise nouvelle pour les automobilistes, c’est l’arrivée des normes anti-pollution Euro 7. Selon Thomas Schäfer, le président du conseil d’administration de Volkswagen, la dépollution plus complexe des gaz d’échappement va entraîner une hausse très élevée du prix des voitures. Il serait question de 3000 à 5000 euros de plus au niveau du tarif client.

Les citadines vont donc se rapprocher du tarif des compactes actuelles…Avec des gammes qui vont débuter au-delà de 20.000 euros ! Même chez Dacia, la note va inévitablement dépasser les 15000 euros.

Fort heureusement pour le budget des acheteurs de voitures neuves, cette nouvelle norme ne sera pas appliquée avant fin 2025.

Il reste donc 3 ans pour acquérir une voiture neuve ( thermique )un peu moins chère…

Et si vous voulez une voiture électrique, on est tout de suite dans un autre registre de tarifs.

Des voitures électriques plus coûteuses

Il n’a échappé à personne que les voitures neuves sont nettement plus chères que les voitures thermiques ( essence et diesel ). Résultat des courses : quand Dacia propose actuellement ses premiers prix à moins de 15000 euros en essence, avec par exemple la Sandero de base à 10990 euros, le prix de base est nettement plus élevé en électrique.

La preuve : toujours chez Dacia, la Spring de base est facturée 19800 euros sans aides de l’état. Nous sommes donc déjà en 2022 à 20.000 euros pour le bas de gamme de l’électrique, et ce pour une citadine 4 places peu adaptée aux trajets hors agglomération. ( voir notre essai de la Dacia Spring ). Et dès qu’on passe sur une vraie voiture électrique, la barre des 30.000 euros est franchie ! Exemple avec l’Opel e-Corsa facturée 31300 euros avec la finition de base Edition.

On imagine que les prix ne vont cesser de monter, alors que les aides à l’achat poursuivent leur baisse : le bonus écologique va passer de 6000 à 5000 euros dès le 1er janvier 2023.

Les voitures électriques étant censées remplacer les voitures thermiques à l’horizon 2035 en neuf, on peut se demander quel sera alors le ticket d’entrée pour une voiture neuve.

Seule solution : se tourner vers des voitures d’occasion, dont le prix progresse lui aussi de façon mécanique…