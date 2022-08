Lucid Air Sapphire : la berline la plus puissante au monde

Lucid Air Sapphire

Commercialisée depuis cette année, la grande berline électrique Lucid Air vise très clairement la Tesla Model S. Et ce n’est pas cette Lucid Air Sapphire qui va prouver le contraire !

Sapphire représentera les versions les plus puissantes du constructeur américain Lucid. Cette nouvelle berline super sport de luxe utilise un groupe motopropulseur à trois moteurs. A l’avant, un moteur unique officie, alors que deux moteurs sont placés à l’arrière.

Cette surenchère de puissance la place avec 1200 ch, comme la berline électrique la plus puissante au monde, un titre qui vaut aussi pour la berline la plus puissantes toutes énergies confondues. De quoi mettre un sacré coup à la fameuse Tesla Model S Plaid qui se « contente » d’un peu plus de 1000 ch seulement.

Des performances digne d’une supercar…électrique !

Le 0 à 60 mph est réalisé en moins de 2 secondes, ( soit 0 à 96 km/h ), et le 0 à 100 mph est effectué en moins de 4 secondes.

Jusqu’à présent, le sommet de la gamme était représenté par la Lucid Air Grand Touring Performance qui bénéficiait tout de même de 1050 ch de puissance. Cette nouvelle version va donc encore plus loin, histoire de marquer les esprits.

Les ingénieurs de Lucid n’ont pas non plus oublié la décélération, avec de série des disques de frein carbone-céramique. Pour l’adhérence, les pneumatiques sont des Michelin PS4S en 265/35R20 devant et 295/30R21 derrière.

Extérieurement, cette Lucid Air arbore la teinte bleu sapphire qui sera la teinte de prédilection de ces versions.

Basée en Californie, la marque Lucid construit ses berlines dans une usine située en Arizona. La majorité des capitaux de la marque, en revanche, provient d’Arabie Saoudite.

Les premiers clients de cette Air Sapphire devront être résidents des Etats-Unis ou du Canada, avec des livraisons prévues dès 2023. Le prix pour les USA a été fixé à 249.000 dollars ! Au vu des taux de change actuels, cette Lucid Air sera en France la berline électrique la plus chère, plus encore qu’une Porsche Taycan.

Mais l’arrivée de cette version n’est pas encore confirmée pour l’Europe, pas besoin de craquer votre PEL dans l’immédiat…

Air Sapphire

Lucid Air Sapphire