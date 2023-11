Porsche Taycan : c’est l’heure du restyling

Porsche Taycan restylée en phase de tests

Porsche prépare actuellement une mise à jour de la première voiture entièrement électrique de la marque, la Taycan, lancée en septembre 2019. Des photographes espions ont récemment immortalisé le prototype du nouveau modèle lors de tests dynamiques sur la piste du Nürburgring en Allemagne. Cette version mise à jour, attendue en tant que modèle de l’année 2024, promet des améliorations significatives, notamment en termes d’autonomie et de performances.

Une évolution attendue pour l’autonomie de différentes versions

L’une des évolutions les plus attendues concerne l’autonomie. Les modèles Taycan, y compris la berline, le Cross Turismo et le Sport Turismo, devraient voir leur autonomie augmenter considérablement.

Actuellement la meilleure autonomie de la Taycan concerne la version 4S avec Batterie Performance Plus, qui est annoncée à 512 km.

Il serait question de deux nouvelles capacités de batterie de 79,2 kWh pour les versions standard, et de 93,4 kWh pour les versions les plus puissantes.

Taycan Turbo GT : elle veut dépasser les 1000 ch

Actuellement, la Taycan la plus puissante est la version Turbo S, qui totalise 761 ch et effectue le 0 à 100 km/h en 2,8 s. Mais ce niveau de puissance très élevé a été dépassé par d’autres rivales, ce qui n’a pas laissé la direction de Porsche insensible. Pour faire face à cette concurrence, une nouvelle version inédite est en cours de développement.

Cette Taycan Turbo GT, qui serait équipée de trois moteurs électriques, devrait afficher une puissance totale de plus de 1 000 chevaux. Cette configuration ambitieuse vise à rivaliser avec des concurrentes telles que la Tesla Model S Plaid et la Lucid Air Sapphire. Le prototype a été repéré lors de ses essais sur la piste du Nürburgring, affichant des caractéristiques distinctives telles qu’un splitter avant élargi, un imposant aileron arrière fixe et un diffuseur arrière agressif avec des extensions sur le pare-chocs. Une option avec un aileron arrière fixe pour une meilleure adhérence pourrait également être proposée aux clients.

D’autres améliorations devraient accompagner cette montée en puissance, notamment de nouveaux coloris et de nouvelles finitions extérieures, ainsi qu’un nouveau design pour les jantes en alliage. En termes de performances, cette Taycan de plus de 1 000 chevaux devrait offrir des accélérations encore plus impressionnantes que la version actuelle la plus performante, la Taycan Turbo S, propulsée par deux moteurs électriques. La mise à jour devrait également inclure des freins plus imposants, un système de refroidissement amélioré, des ajustements au niveau du châssis et des suspensions, des mises à jour de l’instrumentation numérique, ainsi que des optimisations de l’efficacité de la transmission.

Une charge plus rapide à 300 kW

En plus des améliorations de puissance et de performances, la mise à jour de la Porsche Taycan pourrait également inclure une augmentation de la puissance de charge en courant continu, passant des 270 kW actuels à environ 300 kW. Cela réduirait encore les temps de recharge, améliorant encore l’expérience de conduite pour les propriétaires de Taycan qui effectuent de longs trajets. Rappelons que Porsche est partenaire de Ionity, l’un des plus grands réseaux de recharge rapide en Europe.

En ce qui concerne les fonctionnalités d’assistance à la conduite, des aides avancées sont également attendues. De nouveaux systèmes ADAS pourraient être intégrés pour améliorer la sécurité et la commodité de conduite.

L’arrivée de cette nouvelle Porsche Taycan devrait intervenir dans le courant de l’année 2024, après une présentation qui pourrait avoir lieu avant la fin de l’année 2023.

