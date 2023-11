Toyota présente le FT-3e concept et vise les gros SUV électriques

Toyota FT-3e concept

Le salon de l’automobile de Tokyo 2023 a été le témoin de la révélation du tout nouveau concept Toyota FT-3e, un modèle qui ouvre la voie à un futur SUV électrique phare destiné à rivaliser avec les grands noms de l’industrie automobile. Avec des dimensions imposantes, le FT-3e se positionne en concurrent direct des SUV électriques de luxe tels que le BMW iX, l’Audi Q8 e-tron, et la Jaguar I-Pace, tout en offrant une perspective intéressante pour les amateurs de véhicules électriques.

Un futur bZ5X ?

Mesurant 4 860 mm de long, 1 955 mm de large et 1 595 mm de haut, avec un empattement de 3 000 mm, le FT-3e affiche une stature impressionnante. Si l’on se réfère à ces dimensions, le modèle de production qui en découlera serait dans la même catégorie que les concurrents mentionnés précédemment, voire plus grand et plus large que le Toyota bZ4X, un SUV électrique de taille moyenne déjà sur le marché.

Le design avant du FT-3e est une évolution de celui du bZ4X, bien qu’il puisse évoquer, sous certains angles, la Jaguar I-Pace. Le Toyota arbore une allure musclée, des porte-à-faux courts pour maximiser l’espace intérieur, et un aileron de toit fractionné, rappelant celui de la Lotus Eletre. En tant que concept de SUV électrique haut de gamme, il arbore bien sûr des feux LED sur toute la largeur à l’avant et à l’arrière.

L’intérieur du FT-3e, pour un modèle conceptuel, reste relativement sobre, tout en faisant la part belle aux écrans. En plus du combiné d’instruments numérique traditionnel et de l’important écran tactile central, deux écrans au style smartphone se trouvent de chaque côté du volant, et deux autres sont positionnés à la base du pare-brise pour afficher les images des rétroviseurs numériques. Le FT-3e semble également disposer d’un affichage tête haute, ainsi que de nombreuses autres informations projetées sur le tableau de bord.

En dépit de ces détails sur le design et l’intérieur, aucune information technique spécifique concernant les spécifications du FT-3e n’a été fournie. Toyota indique simplement que le concept FT-3e partage certaines caractéristiques essentielles avec un autre concept, le FT-Se, une voiture de sport biplace, qui a également été présentée au salon de Tokyo.

Il est probable que ces deux concepts, ou les versions de production qu’ils préfigurent, reprennent la nouvelle architecture modulaire pour les véhicules électriques, développée conjointement par Toyota et sa marque premium, Lexus. Ils pourraient également bénéficier de la prochaine génération de batteries de Toyota, la marque travaillant actuellement sur trois nouveaux types de batteries, y compris des packs lithium-ion « performance » et « haute performance » qui pourraient potentiellement offrir une autonomie allant jusqu’à 1000 km dans les véhicules appropriés.

En s’engageant à lancer 30 nouveaux véhicules entièrement électriques d’ici 2030, Toyota prévoit de proposer les premiers modèles équipés de ses nouvelles batteries de nouvelle génération à partir de 2026. Le niveau d’autonomie maximale devrait alors atteindre les 800 km, une première étape avant la suite.

