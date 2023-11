La Volkswagen ID.3 passe un test de 100.000 km de l’ADAC : la batterie tient le choc

La Volkswagen ID.3 passe un test de 100.000 km – image : ADAC

L’ADAC, la plus grande association automobile d’Europe, attribue une excellente note à l’ID.3 de Volkswagen après un essai rigoureux. Les ingénieurs du Centre d’essais et de technologie de Landsberg am Lech en Allemagne ont parcouru plus de 100 000 kilomètres à son volant. Voici les résultats, et notamment concernant la batterie, le talon d’achille des voitures électriques.

La batterie de l’ID.3 a bien tenu

La conclusion la plus importante de cet essai concerne la batterie haute tension, qui conserve une capacité nette de 93 %, même après une telle utilisation intensive. L’ID.3 Pro S1 testée, équipée d’une batterie nette de 77 kWh, est garantie par Volkswagen, comme pour tous les modèles de la famille ID., pour conserver au moins 70 % de sa capacité nette d’origine après huit ans d’utilisation ou 160 000 kilomètres parcourus.

Les testeurs de l’ADAC n’ont pas ménagé la batterie de l’ID.3. Pour atteindre le cap des 100 000 kilomètres le plus rapidement possible, la voiture a été souvent chargée à 100 % dans les stations de recharge rapide. De plus, contrairement à la recommandation, le véhicule était généralement prêt pour le prochain testeur à la station de recharge avec un niveau de charge de 100 %, parfois pendant plusieurs jours.

Cet essai de longue durée est le premier du genre pour un véhicule de la famille ID. Entre les tests, l’ID.3 a été examinée à plusieurs reprises par les ingénieurs du Centre d’essais et de technologie de Landsberg am Lech. L’ADAC examine huit critères principaux et plus de 300 sous-critères, couvrant la technologie, la sécurité, la maniabilité, la facilité d’utilisation et l’impact environnemental, entre autres.

L’ADAC formule une recommandation claire pour les clients : il est important d’installer systématiquement les mises à jour logicielles. Au cours de l’essai de longue durée, l’ID.3 a bénéficié de plusieurs mises à jour logicielles. En plus de résoudre divers problèmes, ces mises à jour ont permis d’augmenter la puissance de recharge jusqu’à 170 kW. Elles ont également eu un impact positif sur la consommation d’énergie et, par conséquent, sur l’autonomie. En particulier, le nouveau logiciel a considérablement amélioré la consommation d’énergie sur de courtes distances et par temps hivernal, entre 0 et 5°C.

Les testeurs de l’ADAC saluent également le planificateur de trajet intelligent pour véhicules électriques, qui a été ajouté à l’ID.3 via une mise à jour. Sur un itinéraire plus long, il planifie les arrêts de recharge de manière à atteindre la destination le plus rapidement possible. En plus de l’état de charge de la batterie, le système prend également en compte la situation actuelle de la circulation et les prévisions. Les arrêts de recharge sont évalués de manière dynamique en fonction de la capacité des bornes de recharge. Ainsi, la planification du trajet peut suggérer deux courtes pauses de recharge à haute puissance au lieu d’une seule pause longue à faible puissance.

Récemment restylée, la Volkswagen ID.3 ne rencontre pas le succès escompté en Europe. Le constructeur allemand a du mettre en pause la production de son usine ce mois-ci en raison de ventes insuffisantes pour son ID.3. Les résultats de ce test devraient donc être accueillies positivement pour la marque, même si cela ne suffira sans doute pas à relancer les ventes dans un contexte économique difficile.