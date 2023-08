Ford Mustang GTD : une GT3 pour la route

La Mustang GTD fait une entrée fracassante sur la scène automobile en devenant la Mustang la plus audacieuse et la plus aboutie jamais développée. Cette édition limitée, conçue parallèlement à la voiture de course Mustang GT3, est prête à défier les meilleures voitures de performance au monde. Avec des caractéristiques exceptionnelles, la Mustang GTD veut défier les meilleures sportives européennes…

Bientôt sur le Nürburgring

Le développement de la Mustang GTD a commencé en 2021, dans le cadre d’une mission audacieuse visant à créer une Mustang qui puisse rivaliser avec les meilleures voitures de sport européennes. Résultat : la Mustang GTD 2025, une série limitée ultra performante homologuée pour la route, inspirée de la Mustang GT3 engagée dans la course du Mans. Son design imposant en fibre de carbone et son aileron arrière impressionnant la distinguent instantanément.

La Mustang GTD est conçue pour triompher des situations les plus extrêmes. Son châssis en fibre de carbone assure une légèreté et une rigidité exceptionnelles. La suspension innovante permet d’ajuster les ressorts et la hauteur de caisse en fonction des conditions de piste ou de route. L’aérodynamique active garantit une adhérence optimale, tandis que le V8 suralimenté de 5,2 litres génère une puissance estimée à plus de 800 chevaux. La boîte de vitesses arrière à double embrayage à 8 rapports et l’arbre de transmission en fibre de carbone contribuent à un équilibre de poids presque idéal.

Avec une puissance de plus de 800 chevaux, elle ambitionne un temps inférieur à 7 minutes sur le Nürburgring, un passage obligé pour se faire un nom en Europe. Dotée d’une technologie de pointe issue de la voiture de course Mustang GT3, elle offre des caractéristiques de premier plan.

Un engagement envers l’innovation

Jim Farley, président-directeur général de Ford, souligne l’approche novatrice de la Mustang GTD : « Nous n’avons pas conçu une voiture de route pour le circuit, mais une voiture de course pour la route. » Chaque élément de la Mustang GTD est pensé pour la performance et la technologie. Son moteur V8 suralimenté est équipé d’un système d’huile à carter sec unique, tandis que l’aérodynamique active et la suspension avancée garantissent une maniabilité exceptionnelle.

La Mustang GTD perpétue l’héritage des victoires de Ford au Mans. Inspirée de la Mustang GT3 de course, elle représente l’aboutissement de décennies d’innovation technique. Cette édition limitée s’inscrit dans une gamme croissante de voitures de course homologuées pour la route et de voitures de course réservées à la piste. La saga des Mustang s’enrichit encore d’une nouvelle déclinaison inédite qui devrait rester dans les annales…

