CATL annonce LA batterie que les automobilistes attendaient

Le paysage des voitures électriques pourrait bien être bouleversé par une annonce sensationnelle de la part du géant chinois CATL ( Contemporary Amperex Technology Co ). L’entreprise a récemment dévoilé une batterie capable de fournir une autonomie de 400 kilomètres en seulement dix minutes de recharge, marquant ainsi une véritable révolution dans le domaine des véhicules électriques et ouvrant la voie à une conquête rapide du marché. La nouvelle cellule Shenxing, qui démontre des performances remarquables même dans des conditions météorologiques défavorables, représente actuellement la pointe de la technologie proposée par CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde.

Des batteries sur des voitures de série dès 2024 ?

La production en série de cette batterie à recharge ultrarapide devrait débuter d’ici la fin de l’année, et elle sera disponible à l’achat dès le premier trimestre de 2024. Grâce à sa technologie avant-gardiste au lithium-fer-phosphate (LiFePO4), la batterie est en mesure de garantir une autonomie de 700 kilomètres avec une seule charge complète. Pour mettre cela en perspective, les stations de recharge rapide de Tesla peuvent offrir une autonomie de 260 à 320 kilomètres en 15 minutes, en fonction du modèle de voiture. De son côté, le constructeur chinois Gac Aion peut assurer une autonomie de 500 kilomètres en 15 minutes grâce à ses cellules de recharge rapide.

CATL, qui a récemment dévoilé une série de produits innovants, allant de batteries capables de parcourir jusqu’à mille kilomètres avec une seule charge à sa cellule la plus puissante qui pourrait alimenter des avions électriques, a également développé des batteries au sodium-ion à des prix plus abordables. Cette avancée technologique pourrait rendre les véhicules électriques encore plus accessibles à un public plus large, contribuant ainsi à accélérer la transition vers une mobilité plus durable.

Les experts du secteur automobile observent de près les développements de CATL, car cette avancée pourrait avoir des répercussions significatives sur l’adoption des véhicules électriques à l’échelle mondiale. Alors que les préoccupations concernant l’autonomie et les temps de recharge ont longtemps été des obstacles pour certains conducteurs, la nouvelle batterie de CATL semble apporter une solution prometteuse à ces problèmes, et devraient permettre de convaincre les automobilistes les plus réfractaires à l’électrique.