Avec leurs écrans noirs, les bornes de recharge Reveo vous rendent dingues

Une borne de recharge Reveo. P.S : l’écran est bien allumé…

Quand je parle d’écran noir pour les bornes Reveo, je ne parle pas d’une borne de recharge en panne, non, c’est beaucoup plus subtil que ça…

D’ordinaire, quand vous arrivez sur une borne électrique du type Freshmile ( dont Reveo participe au réseau de recharge ), vous pouvez badger avec votre carte RFID pour débloquer la trappe qui donne accès au câble de recharge. Première mauvaise idée sur la borne Reveo : il n’y a pas de capteur accessible directement pour badger. Non. Ce serait trop simple !

Les concepteurs ont préféré que vous passiez d’abord par le menu, affiché sur l’écran tactile. On y vient, à cet écran noir. Sur les bornes Reveo que nous avons pu tester sur le sud de la France, en l’occurence à Narbonne et à Narbonne plage, ( photos à l’appui ), l’écran, de loin comme de près, est noir. La luminosité est peut-être réglée à 5 % ? Toujours est-il qu’en plein été, en plein soleil, l’écran est comme éteint. Pour naviguer dans le menu afin de choisir la prise avant de pouvoir badger, bon courage ! Même en mettant les deux mains en visière, vous aurez du mal à distinguer ce qui s’affiche. Nous y sommes tout de même parvenus, mais non sans mal.

Quels tarifs de recharge sur une borne Reveo ?

Parlons un peu des tarifs : ils sont annoncés à 0,23 € / kWh entamé, + 0,04 € / minute. En une heure, le temps de charge est donc facturé 2,40 € : plus cher que l’électricité en elle-même.

Sur une charge d’une durée de 1H18, nous avons ainsi récupéré 4,45 kWh de batterie, pour un coût de 4,31 €.

Assez cher pour une zone comme Narbonne : le coût de recharge est aussi élevé que sur une borne de recharge du Grand Lyon. Dans le même secteur de Narbonne, à Gruissan, une charge Freshmile était facturée 0,20 € / kWh entamé, + 0,025 € / minute. Une différence de prix à l’arrivée de 25 % sur une charge de près d’une heure trente.

Reveo, on attend quelques efforts de votre part, que ce soit pour la praticité des bornes ou pour les tarifs…