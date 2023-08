La Ferrari Roma rend hommage à la France avec cette personnalisation unique

La Ferrari Roma rend hommage à la France

La Ferrari Roma est l’une des dernières créations de la célèbre marque au cheval cabré, une élégante coupé qui puise son inspiration dans les modèles Ferrari des années 50 et 60. Son design se caractérise par des lignes épurées et harmonieuses, mettant en avant la pureté des formes et la sportivité du véhicule. La Roma est disponible dans une large gamme de couleurs et de finitions, mais certains clients ont choisi de la personnaliser davantage grâce au programme Tailor Made, offrant la possibilité de personnaliser chaque détail de leur Ferrari. La preuve avec cet exemplaire unique, qui rend hommage à la France avec sa personnalisation tricolore.

La personnalisation sur mesure

Un exemple de ce service Tailor Made créé en 2011 est cette Ferrari Roma arborant une livrée aux couleurs du drapeau tricolore français. Créée pour un client passionné de la France en hommage à la célèbre course du Tour de France automobile, le véhicule arbore une teinte surprenante de bleu avec deux bandes bleues et rouges partant du capot et s’étendant jusqu’au hayon arrière, rappelant ainsi les couleurs du drapeau français. En guise de touche finale, la Roma est ornée de décalcomanies sportives avec le numéro 4 sur les ailes avant. Les jantes à cinq branches et les étriers de frein jaunes restent inchangés.

À l’intérieur, cette Ferrari Roma est dotée de sièges aux couleurs différentes, fortement souhaitées par son propriétaire. Le siège du conducteur est revêtu de cuir Frau Cremisi (rouge) tandis que le siège du passager est habillé de cuir Frau Blu Notte (bleu), contrastant ainsi avec les contours blancs de l’habitacle.

Il convient de rappeler que cette course historique à laquelle Ferrari rend hommage s’est déroulée de 1899 à 1986 et a vu la prestigieuse maison automobile du cheval cabré remporter treize victoires ainsi que de nombreuses places sur le podium. La Ferrari Roma personnalisée est une véritable œuvre d’art roulante qui célèbre à la fois l’héritage sportif de la marque et l’amour pour la France de son propriétaire.

Quelques mots sur la Roma



La Ferrari Roma, un élégant coupé sport 2+2, est dévoilée le 13 novembre 2019 au stade sportif Stadio dei Marmi en Italie. Elle rivalise avec des modèles tels que l’Aston Martin DB11, la McLaren GT et la Bentley Continental GT. Basée sur le coupé-cabriolet Portofino, la Roma se distingue par sa ligne épurée et son intérieur unique. Elle est présentée lors des célébrations du 150e anniversaire de la déclaration de Rome comme capitale de l’Italie unie. La Ferrari Roma est vendue avec un programme d’entretien complet de 7 ans. Une version découvrable appelée Roma Spider est dévoilée en 2023, avec une capote amovible. Sur le plan technique, elle est équipée d’une calandre perforée distinctive, d’un aileron arrière mobile avec plusieurs modes de fonctionnement et d’une technologie avancée à l’intérieur. Sous le capot, elle est propulsée par un moteur V8 bi-turbo de 620 ch provenant de la Portofino, associé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Ce moteur a remporté plusieurs prix internationaux.