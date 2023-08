La Mercedes-AMG GT revient, voici la deuxième génération

Mercedes-AMG GT 2024

Mercedes-AMG a dévoilé la nouvelle Mercedes-AMG GT 2024, la deuxième génération de cette rivale de la Porsche 911, lors de la Monterey Car Week en Californie. Cette nouvelle GT adopte pour la première fois une disposition à quatre places ( 2+2 ) et offre jusqu’à 585 ch grâce à un moteur V8 biturbo. Si l’esthétique reste dans la veine du modèle sortant, tout a changé.

Une évolution en profondeur pour cette AMG-GT 2

Le patron de la division hautes performances de Mercedes-Benz affirme que cette nouvelle GT de deuxième génération « répond aux souhaits des clients » et s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement associé à la dernière AMG SL roadster.

Plus grande et plus lourde, mais aussi plus spacieuse et plus pratique que son prédécesseur, la nouvelle GT opte pour un agencement à quatre places – un « 2+2 », avec deux sièges arrière adaptés aux enfants. L’intérieur se veut plus fonctionnel qu’auparavant, avec un coffre plus grand et plus accessible.

La transmission intégrale est désormais de série sur les modèles V8, remplaçant ainsi la propulsion arrière du modèle précédent. Cependant, en raison d’une carrosserie beaucoup plus grande, le poids de la GT a augmenté de 300 kg pour atteindre près de deux tonnes.

Proposée uniquement en version coupé, cette nouvelle GT dédiée à la production en série sera initialement proposée en deux modèles, tous deux équipés du moteur V8 bi-turbo essence de 4,0 litres assemblé à la main par AMG.

La GT55 4Matic+ développe 350 kW et 700 Nm, tandis que le modèle phare GT63 4Matic+ offre 585 ch et 800 Nm. Ces puissances correspondent à celles des modèles SL55 et SL63 apparentés, et dépassent les chiffres de la version restylée de la première génération de la GT, qui affichait 476 ch et 630 Nm en configuration standard, ou 384 kW et 670 Nm en version GT S.

La nouvelle transmission automatique AMG Speedshift à neuf rapports est associée à un embrayage humide « starter » à la place d’un convertisseur de couple conventionnel. Les deux modèles GT55 et GT63 affichent un poids de 1970 kg.

La GT55 4Matic+ réalise le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes avec une vitesse maximale de 295 km/h, tandis que la GT63 4Matic+ atteint les 100 km/h en 3,2 secondes – soit 0,6 seconde de moins que la GT S précédente – avec une vitesse maximale de 315 km/h.

Avec une consommation de carburant moyenne de 14,1 L/100 km pour les deux modèles, les émissions de CO2 combinées sont de 319 g/km, pas de miracle pour des sportives de cet accabit.

Un gabarit revu à la hausse

Le design de cette nouvelle Mercedes-AMG GT repose sur une structure de carrosserie nouvellement développée partagée avec la SL, mêlant aluminium, matériaux composites, magnésium et acier.

Avec une longueur de 4728 mm, une largeur de 1984 mm et une hauteur de 1354 mm, le nouveau coupé est plus long de 182 mm, plus large de 45 mm et plus haut de 66 mm que la GT de première génération. Son empattement est également plus long de 70 mm, atteignant 2700 mm.

À l’intérieur, la cabine à quatre places de la GT reprend le style, l’architecture et l’aménagement de celle de la SL. Les occupants disposent d’un écran d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et d’un écran d’infotainment portrait de 11,9 pouces, avec des graphismes et des menus spécifiques à AMG. Une fonction standard AMG Track Pace permet au conducteur d’afficher jusqu’à 40 paramètres différents du véhicule, notamment les temps au tour et les secteurs, l’angle de braquage et la pression sur la pédale de frein.

La nouvelle GT est également équipée d’un volant de performance AMG et de sièges sport sculptés avec des appuie-têtes intégrés. Les sièges arrière individuels sont adaptés aux enfants et peuvent être rabattus pour augmenter l’espace de chargement à 675 litres.

Dotée de la suspension AMG Active Ride Control à doubles bras en aluminium avec amortissement électronique variable et stabilisation active de la roulis avec éléments hydrauliques remplaçant les barres anti-roulis conventionnelles, cette nouvelle GT adopte également la direction à quatre roues motrices en standard.

La nouvelle Mercedes-AMG GT 2024 devrait bientôt faire son apparition dans les show-rooms Mercedes-AMG, bien que les détails sur la date d’arrivée et les prix restent à confirmer.

