Audi RS5 Avant 2025 : à quoi faut-il s’attendre ?

Audi RS5 Avant 2025 – illustration : Kolesa

Un break Audi A5 Avant, ça vous parle ? La nouvelle nomenclature Audi va réserver les nombres pairs aux électriques, et les nombres impairs aux thermiques. Audi va donc remplacer l’actuelle A4 berline et Avant par une A5…sans doute Sportback et Avant. Ce sera donc la fin du fameux break RS4 Avant, qui laissera sa place à une inédite RS5 Avant. A quoi faut-il s’attendre pour cette nouvelle sportive ?

Un design modernisé et toujours aussi sportif

Esthétiquement, la future Audi RS5 Avant se présente ici sur des rendus dérivés des images de prototypes surpris lors des tests avec un camouflage très léger. Ce sont donc des rendus très proches des modèles de série qui nous donnent une idée précise de ce futur modèle !

La face avant présente une calandre Singleframe à la forme revisitée, avec un logo placé en hauteur et non plus au centre. Les projecteurs Matrix LED sont effilés, avec une signature lumineuse sans doute programmable en partie supérieure. Bien entendu la présentation signée RS ajoute des boucliers avec de larges prises d’air à l’avant, des ailes élargies, de généreuses jantes alliage, des bas de caisse rapportés, et à l’arrière un extracteur avec des sorties d’échappement de grand diamètre. Celles-ci ne seraient plus placées de part et d’autre de l’extracteur, mais plus rapprochées vers le centre.

L’arrière est aussi marqué par un bandeau lumineux qui relie les feux, et apporte un vrai changement par rapport à l’actuelle RS4 Avant.

Audi RS5 Avant 2025 – illustration : Kolesa

Quelle motorisation pour cette future RS5 Avant ?

Techniquement, la RS5 Avant devrait reprendre à son compte l’actuel V6 2,9 L biturbo, qui développe pas moins de 450 ch. Mais on s’attend logiquement à un passage à l’hybridation pour réduire les émissions de CO2. C’est le choix qui a été fait par sa concurrente, la Mercedes-AMG C 63 S E Performance, désormais hybride rechargeable avec une puissance combinée de 680 ch ! Mais la Mercedes doit se contenter de 4 cylindres seulement. Un argument pour ce modèle Audi RS, qui affichera ainsi une configuration plus noble, dans l’esprit d’une BMW M3 Touring qui reste pour l’instant sans hybridation.

Commercialisée depuis 2017, restylée en 2019, l’actuelle génération d’Audi RS4 Avant sera donc la dernière à porter cette appellation.

Avec un nouveau design, une nouvelle appellation et une motorisation hybride rechargeable inédite, cette RS5 Avant devrait marquer une rupture importante. On peut aussi se demander si une RS5 Sportback sera déclinée en parallèle, sachant qu’aucun prototype n’a encore été surpris en test !