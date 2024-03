Les trottinettes électriques vont devoir respecter le code de la route

Les trottinettes électriques sont dans le collimateur de la sécurité routière : la hausse des accidents impliquant ce type d’engins commence à marquer les esprits. Pour légiférer, un arrêté, publié au Journal Officiel le 23 03 2024, précise désormais que les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ( trottinettes électriques, gyropodes et autres ) doivent désormais respecter la signalisation destinée au cyclistes. Du bon sens, mais qu’en sera-t-il sur le terrain ?

Les trottinettes électriques considérées comme des vélos

Désormais un panneau qui interdit l’accès d’une zone aux vélos concernera également les trottinettes électriques. Même chose pour les feux destinés aux vélos….Rappelons d’ailleurs que vélos et trottinettes doivent s’arrêter au feu rouge, sauf si un petit panneau sous le feu leur permet de tourner à droite en laissant la priorité au piétons.

De plus, le décret introduit de nouvelles dispositions en matière de signalisation routière destinées à répondre à l’évolution du paysage des transports. Notamment, il autorise la création de zones de contrôle de l’utilisation des voies et de zones de contrôle du bruit émis par les véhicules.

En cas de présence d’une piste cyclable obligatoire pour les vélos ( indiquée par un panneau sur fond bleu ), les trottinettes électriques devront aussi emprunter cette piste, qui reste en revanche interdite aux deux roues motorisés.

Autre changement : les trottinettes ne peuvent pas non plus remonter une rue en sens interdit…

Des évolutions nécessaires et bienvenues, mais les usagers de la route respecteront-ils ces nouvelles règles ?

En 2022, les accidents de trottinettes électriques avaient causé 34 morts et 600 blessés graves, contre 10 morts et 200 blessés graves 3 ans plus tôt. Une hausse constante, en partie due à une conduite dangereuse de ces engins.