On vous révèle déjà les secrets de la Renault Clio 6 – illustration Avarvarii Auto Express

Présentée en avril dernier, la Clio 5 restylée entame déjà sa deuxième partie de carrière. Ce qui signifie que son remplacement se rapproche, et devrait intervenir d’ici seulement 3 années.

L’année 2026 se profile doonc comme une étape majeure pour Renault avec la préparation de la sixième génération de sa célèbre Renault Clio. Cette voiture emblématique de la marque française continue de séduire les foules, et selon Gilles Le Borgne, le Directeur de la Technologie de Renault, la Clio aura toujours sa place dans la gamme du constructeur, aux côtés des nouvelles Renault 4 et Renault 5.

Quelles évolutions pour la Clio 6 ?

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que la nouvelle Renault Clio, malgré l’avènement des voitures électriques, continuera à proposer des versions équipées de moteurs à combustion interne. Cette Clio 6 pourrait donc poursuivre sur la lignée de l’actuelle, en misant sur les motorisations hybrides et en délaissant cette fois-ci le diesel. Les niveaux de puissance devraient se situer entre 90 et 150 ch, et sans hybridation rechargeable, une solution technique lourde pour ce type de modèles.

Bien que la date de lancement précise de cette nouvelle Clio reste encore à confirmer officiellement, les rumeurs suggèrent ( et la logique ) qu’elle pourrait voir le jour en 2026. Pour donner un aperçu de ce à quoi elle pourrait ressembler, le site britannique Auto Express a publié une illustration numérique créée par le designer Avarvarii. Cette vision préliminaire s’inspire du design récent du SUV Renault Rafale et laisse entrevoir une Clio au style audacieux et moderne.

Le design Renault est maintenant dirigé par Gilles Vidal, qui va revoir les fondamentaux du style Renault. Alors que la Clio 5 apparait presque comme un gros restyling de la Clio 4, cette fois-ci la nouvelle génération sera totalement remaniée. Et c’est tant mieux !

Des prix contenus

La plateforme de la Nouvelle Renault Clio devrait conserver ses fondations actuelles, mais des améliorations technologiques substantielles sont attendues. Parmi les évolutions notables, on parle de l’intégration du système d’infodivertissement basé sur Android Automotive, similaire à celui utilisé dans les Megane et Scénic E-TECH.

En conservant la plate-forme CFM-B, Renault réduit ses coûts de développement et vise aussi un tarif final contenu pour les clients. Au volant, cette nouvelle Clio pourrait donc être assez proche dans l’esprit du modèle actuel…lui même une évolution de la Clio 4.

Entièrement repensée, la Renault Clio 6 aurait de quoi s’imposer à nouveau parmi les citadines polyvalentes les plus pertinentes. Son seul problème devrait être l’absence d’une version électrique, ce rôle étant dévolu à la Renault 5. Avec une carrière débutant en 2026, cette Clio devrait ensuite être commercialisée jusqu’à 2034, avant l’interdiction du thermique en Europe au 1er janvier 2035 ( pour les ventes de voitures neuves ).