Nouvelle Kia K4 : viendra-t-elle en Europe ?

Kia K4

La nouvelle Kia K4 arrive au salon de New-York : ce nouveau modèle thermique devrait remplacer aux Etats-Unis une grande berline, la Forte. Et il n’est pas impossible qu’elle soit aussi déclinée en compacte à deux volumes pour l’Europe….

Un nouveau modèle avec une appellation inédite

Ce nouveau modèle mondial n’inaugure pas à lui seule une nouvelle nomenclature pour le constructeur coréen : la remplaçante de la Kia Rio s’appelle désormais K3 ( et n’est pas prévue pour l’Europe ). Etant donné les volumes de la Kia Forte aux Etats-Unis avec près de 124000 unités l’année dernière, cela devrait représenter le premier marché de la K4. Ce qui explique que sa première mondiale ait bien lieu à New-York et non ailleurs !

Esthétiquement, la nouvelle Kia K4 adopte une silhouette Fastback très profilée, et va d’ailleurs jusqu’à camoufler ses poignées de porte arrière dans les montants. On aurait préféré des poignées de portes affleurantes et bien placées…

Le design Opposites United ne fait toujours pas l’unanimité, avec une face avant qui peut sembler un peu torturée au niveau des blocs optiques….Selon Kia, la Tiger face revisitée fait référence aux constellations avec sa technologie d’éclairage.

Le dessin des custodes arrière peut aussi sembler assez étonnant ! Au moins, la Kia K4 ne copie pas de modèle existant, avec un style qui est tout sauf consensuel. Les feux arrière en L par exemple, sont surdimensionnés.

Un habitacle classique et parfois rétro

L’habitacle de la K4 est lui beaucoup plus simple avec un design rectiligne au niveau de la planche de bord. Un double écran en prolongement est installé au centre et face au conducteur, une disposition retenue sur de nombreux modèles à l’heure actuelle. Mais le tout tactile n’a pas été privilégié : des touches classiques sont ainsi placées au-dessus et en dessous des aérateurs pour la climatisation. Le levier de vitesses à l’ancienne peut aussi étonner, alors qu’il a disparu au profit d’un sélecteur sur de nombreuses voitures.

Ce qui peut aussi démontrer son objectif : plaire à des clients réfractaires aux voitures électriques et à certaines évolutions technologiques.

Il se trouve que la Kia K4 devrait donc privilégier des motorisations thermiques avec de l’hybridation, laissant à une future EV4 les motorisations électriques.

Cette K4 donnera-t-elle naissance à un modèle compact à deux volumes pour l’Europe ? Celle-ci pourrait alors remplacer l’actuelle Ceed. En Europe, Kia mise surtout sur les SUV : le Sportage par exemple, est l’un des best-sellers de la marque en France.

L’habitacle de la Kia K4