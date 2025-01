La Dacia Spring attaque désormais à 16900 euros : l’électrique low-cost

Dacia Spring Essential Electric 45

La nouvelle Dacia Spring est revenue au catalogue, et nous avons déjà présenté la version d’entrée de gamme réservée à la France. Il s’agit de la Spring Expression, facturée 18900 euros avec le moteur de 65 ch. Mais la France reçoit à son tour ( l’Allemagne en disposait déjà ) une version plus basique et proposée à 16900 euros seulement.

Une Spring Essential Electric 45

En 2025, Dacia propose donc une Spring Essential : une finition plus dépouillée que la version Expression. Jantes tôle avec enjoliveurs, poignées de portes et rétroviseurs en plastique noir, celle-ci semble très basique présentée ainsi.

L’intérieur en revanche, et très proche de la version Expression à l’exception de la couleur de l’élément qui encadre les aérateurs centraux.

En équipement de série, cette Spring Essential dispose du limiteur de vitesse, des vitres avant électriques, des radars de stationnement arrière, de la touche My Safety pour paramétrer les aides à la conduite, de l’avertisseur de somnolence, de l’alerte de franchissement de ligne, de l’Assistance active au freinage d’urgence avec détection des piétons/cyclistes, et aussi du Système multimédia Media Control y compris connexion USB-C & Bluetooth. Les équipements de sécurité sont rendus obligatoires par les normes européennes GSR2, ce qui explique que la dotation soit complète à ce niveau-là. Car des lacunes sont vraiment au rendez-vous, comme par exemple la climatisation.

Cette version Essential est ici proposée avec le petit moteur électrique de 45 ch, qui était présent en France sur la Spring avant son restyling.

Cette proposition d’entrée de gamme permet donc de faire baisser la facture de 2000 euros, au prix d’une motorisation moins puissante, et d’un équipement plus rudimentaire. Rappelons que ce modèle produit en Chine n’est plus éligible au bonus écologique depuis l’année dernière.

L’intérieur de cette Spring Essential est très proche de la Spring Expression