Configurateur : qu’offre la nouvelle Dacia Spring Expression à 18900 € ?

Nouvelle Dacia Spring Expression

La nouvelle Dacia Spring est désormais proposée au configurateur Dacia, mais ne sera pas livrable avant de longs mois. Nous avons voulu étudier la version de base Expression affichée à 18900 euros, pour voir ce qu’elle offre vraiment à ce tarif attractif.

18900 euros mais pas de bonus

Alors qu’elle était facturée à plus de 20000 euros avant son restyling ( lire notre essai de la Dacia Spring ) la Dacia Spring Expression est désormais proposée à seulement 18900 euros. Un prix plus bas, indispensable pour compenser la perte du bonus écologique en 2024 du fait d’une production en Chine.

Restylée, la Spring joue toujours la carte de la citadine relookée façon SUV, et a embelli sa présentation.

Extérieur : de série, la Spring Expression est proposée en coloris blanc kaolin. Pour 550 euros, il est possible de sélectionner l’une des trois teintes suivantes : gris éclair, Kaki lichen ou beige safari.

Elle est dotée de jantes tôle 15″ avec enjoliveurs. En revanche les poignées de portes sont peintes couleur carrosserie.

A l’intérieur, la Spring Expression 2024 se démarque de la version 2023 par une planche de bord redessinée. Volant à méplat et design des aérateurs centraux sont repris au best-seller, le tout dernier Dacia Duster. Cette version de base s’offre même plusieurs teintes sur la planche de bord, de quoi sembler un peu moins basique et triste. Si le conducteur bénéficie d’un écran face à lui pour l’instrumentation, cette Spring Expression ne comporte pas d’écran central. Il faudra alors se contenter de fixer son smartphone pour l’exploiter comme système multimédia…

Il est toutefois possible de remédier à ça en cochant une option : le Pack Techno à 790 euros avec Media Nav Live, écran 10,1 », navigation, services connectés, 2 USB-C et la caméra de recul.

On remarque aussi les commandes manuelles pour le réglage des rétroviseurs extérieurs : digne d’un autre temps !

L’intérieur de la Dacia Spring Expression 2024

Un équipement de série assez complet

La dotation de série de la Spring Expression 2024 comprend : Media Control, climatisation manuelle, vitres avant électriques, roues en tôle 15″, tableau de bord digital 7″, connexion bluetooth, ports USB, freinage automatique d’urgence (urbain/péri-urbain avec détection de véhicules, piétons, cyclistes et motos), reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, aide au parking arrière, signal d’arrêt d’urgence, alerte de changement de voie, aide au maintien dans la voie, système de surveillance de l’attention du conducteur et appel d’urgence.

Exclusivement proposée cette fois-ci avec le moteur de 65 ch, la Spring Expression dispose d’une batterie d’une capacité de 26,8 kWh, ce qui permet d’avoir 220 km d’autonomie.

Face à la ë-C3

Face à la Citroën ë-C3 You affichée à 23300 euros et à 19300 euros bonus déduit ( pour les particuliers ), la Dacia Spring est évidemment moins puissante et affiche 100 km d’autonomie en moins. Elle devrait donc intéresser certains professionnels, et pourrait aussi regagner de l’intérêt si le bonus venait à baisser en 2025, puis en 2026. Autre élément qui peut parfois être décisif : la disponibilité. Dacia pourrait tout de même parvenir à tirer son épingle du jeu, malgré la perte du bonus.