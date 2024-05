Les 10 voitures neuves les moins chères en 2024

Les prix des voitures neuves progressent encore, et pour ces 10 voitures les moins chères du marché ( en France ), seuls trois modèles sont situés sous la barre des 15000 euros. Les voici classées de la moins chère à la plus chère, avec de nombreux changements par rapport au dernier classement réalisé. Exit le Dacia Jogger désormais facturé 17990 euros, qui laisse sa place à des citadines. Tous les modèles sont des citadines de segment A et B, avec des motorisations essence ou hybride. Avec l’arrivée des normes de sécurité GSR2 imposée par l’Europe dès juillet 2024, l’équipement progresse fortement avec de nombreux dispositifs de sécurité rendus obligatoires, comme les radars de recul.

Dacia Sandero Essential 2024

1 – Dacia Sandero : 11990 euros

Les prix montent pour la moins chère des Dacia, qui voit sa gamme actuelle débuter à 11990 euros avec la finition Essential et le moteur essence SCe 65 ch. A ce tarif, la Sandero présente bien avec les boucliers couleur carrosserie, l’antenne arrière courte, ainsi que les projecteurs avec feux de jour à LED. L’arrivée des normes de sécurité GSR2 a même boosté l’équipement de série qui comprend désormais les radars de recul, le Système de surveillance de l’attention du conducteur, le système de freinage d’urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection), la Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l’Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie, ou encore l’Allumage des feux et essuie-glace automatique.

Il est possible d’ajouter la climatisation manuelle pour 900 euros, la roue de secours ou le Media Display avec écran 8″, 4 haut-parleurs à 500 euros. De quoi s’en tirer avec une Sandero neuve climatisée avec quelques options pour moins de 13000 euros. Encore une très bonne affaire, même s’il faudra composer avec un moteur anémique.

Fiat Panda 2024

2 – Fiat Panda : 13600 euros

Chez Fiat, la petite Panda poursuit sa longue carrière. En premier prix, elle est proposée en tarif catalogue à 13600 euros seulement. Elle est motorisée par le petit 1.0 Mild Hybrid de 70 ch. Ce prix lui permet de revenir en deuxième place du classement, pas mal !

La Citroën C3 You 2024

3 – Citroën C3 : à partir de 14990 euros

La nouvelle Citroën C3 a tiré ses prix vers le bas : elle devient ainsi la troisième citadine la moins chère, juste derrière les Dacia Sandero et Fiat Panda. A ce prix, il s’agit d’une finition You avec de série : projecteurs LED, reconnaissance des panneaux de signalisation, aide au stationnement arrière, climatisation manuelle, allumage automatique des feux de croisement, freinage automatique d’urgence, alerte active de franchissement involontaire de ligne…On a connu plus dépouillé par le passé.

Elle est motorisée par un trois cylindres Puretech de 100 ch. Si on configure une Sandero avec une motorisation de 90 ch et un équipement similaire, elle sera plus chère que la C3 !

4 – Suzuki Ignis : 15390 euros

Suzuki est la seule marque à proposer un mini SUV à moins de 15000 euros ! Il s’agit du modèle Ignis, avec la motorisation 1.2 Dualjet Hybrid. En entrée de gamme, l’équipement comprend déjà la climatisation, l’autoradio CD MP3, et l’allumage automatique des projecteurs. Ce modèle est proposé jusqu’à l’été et devrait ensuite disparaitre, en raison des normes GSR2.

La Suzuki Swift de cette génération quitte bientôt le catalogue

5 – Suzuki Swift : 15790 euros

Encore proposée au catalogue, l’ancienne génération de la Swift est proposée à partir de 15790 euros seulement. Un prix encore très compétitif pour une citadine dotée de la climatisation manuelle, du régulateur de vitesse adaptatif, des projecteurs et feux arrière à LED, et d’une motorisation 1.2 Dualjet Hybrid. Là aussi la sortie du catalogue ne devrait pas tarder…

Kia Picanto 2024

6 ex aequo – Kia Picanto : 15990 euros

Tout juste restylée, la Kia Picanto a vu son prix sérieusement augmenter. Il est désormais proche de 16000 euros ! A ce prix, la nouvelle Picanto est proposée en entrée de gamme avec la motorisation 1.0 essence DPi 63 ch ISG BVM5, et la finition Motion. L’équipement de série comprend un écran tactile 8″ compatible Android AutoTM et Apple CarPlayTM sans fil, le système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live, et de nombreuses aides à la conduite dont la caméra de recul.

Mitsubishi Space Star 2022

6 ex aequo – Mitsubishi Space Star : 15990 euros

Première citadine japonaise de notre sélection, la petite Mitsubishi Space Star est proposée en entrée de gamme avec la finition Inform et le moteur essence de 71 ch.

La dotation comprend la Climatisation manuelle, les Capteur de pluie et de luminosité, l’aide au démarrage en côte…Niveau moteur, il s’agit du 1.2 MIVEC 71 AS&G.

Suzuki Swift Avantage 2024

8 – Suzuki Swift : 17790 euros

La toute dernière génération de la Swift est proposée pour 17790 euros, soit 2200 euros de plus que la génération sortante. Elle dispose de la dernière motorisation hybride, le 1.2 Hybrid SHVS qui consomme encore moins que le moteur de l’ancienne génération ( seulement 98 g de rejets de CO2 ). En premier prix, la finition Avantage comprend en série : climatisation manuelle, système multimédia avec écran 9″, ouverture et démarrage sans clé, caméra de recul, alerte de changement de trajectoire et de franchissement de ligne, connectivité sans fil compatible Android Auto et Apple CarPlay, détection d’angles morts et alerte de trafic en marche arrière, régulateur de vitesse adaptatif…

Hyundai i10

9 – Hyundai i10 : 17850 euros

En 4 places, la i10 est proposée à 17850 euros, pour une configuration 5 places il faut monter à 19950 euros. Des prix qui ont grimpé de plusieurs milliers d’euros en seulement deux ans !

La finition Intuitive est correctement équipée : régulateur de vitesse, allumage automatique des feux, système multimédia avec écran tactile 8″ compatible Android Auto et Apple Car Play, climatisation manuelle, volant gainé cuir. Même moteur que chez Kia, le petit bloc essence de 63 ch Eco.

Renault Twingo Equilibre

10 – Renault Twingo : 17000 euros

Enorme hausse de prix pour la petite Twingo, qui dépasse les 17000 euros en entrée de gamme. A ce tarif, il s’agit malgré tout du petit moteur Sce 65 ch.

La finition Equilibre comprend en série la climatisation automatique, les capteur de pluie et allumage automatique des feux, les rétroviseurs ext dégivrants, réglables électriquement, EASY LINK, écran multimédia 7 » Compatible Android Auto™ et Apple Carplay™, Radio DAB, et les rétroviseurs noir brillant. Cette génération de Twingo vit ses derniers mois au catalogue Renault…