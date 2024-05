Les 10 breaks les moins chers en neuf en 2024

Même s’ils sont souvent éclipsés par les SUV, les breaks conservent leurs adeptes. Ces voitures familiales disposent en effet d’un grand coffre, et parfois même d’un espace supérieur aux places arrière. Certaines vont même jusqu’à pouvoir accueillir 7 passagers ! Plus économiques qu’un SUV en consommation de carburant, pratiques à l’usage, les breaks profitent aussi d’une tenue de route digne d’une berline.

Depuis notre dernier classement, la Fiat Tipo a déserté le catalogue et le prix de la Seat Leon Sportstourer a explosé.

Dacia Jogger

1 – Dacia Jogger : à partir de 17990 euros

Break le moins cher du marché en 5 ou 7 places, le Dacia Jogger a de quoi séduire. Non seulement il est le break le plus abordable, mais il peut aussi bénéficier d’une motorisation GPL très économique. Il est aussi proposé en full hybride depuis l’année dernière, mais à des prix qui débutent alors à 25200 euros. Les acheteurs peuvent aussi choisir le Jogger avec un habitacle en 5 places ou 7 places, ce qui pourra être bien pratique.

Depuis le lancement, les prix du Jogger ont augmenté de 3000 euros ! L’entrée de gamme est nettement mieux équipée avec désormais les équipements de sécurité comme les radars de stationnement arrière, l’alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie, le système de surveillance de l’attention du conducteur, le régulateur de vitesse, ou encore l’appel d’urgence E-Call.

Kia Ceed SW

2 – Kia Ceed SW : à partir de 27150 euros

Bien placée à 27150 euros, la Kia Ceed SW est l’un des breaks compacts les moins chers du marché. A ce tarif, la coréenne est proposée avec la finition Motion et la motorisation 1.0 T-GDi 100 ch BVM6.

Seat Leon Sportstourer

3- Seat Leon Sportstourer : à partir de 30215 euros

La Seat Leon fait toujours partie des breaks les moins chers, mais son prix a particulièrement monté. Fini le prix de départ sous les 25000 euros : désormais il faudra débourser plus de 30000 euros pour le break espagnol ! Fort heureusement à ce tarif la finition Copa est correctement dotée : jantes alliage 17″, navigation avec écran tactile 10″, Digital Cockpit 10,25″, Park Assist, Full Link…

Peugeot 308 SW Active Pack

4 – Peugeot 308 SW : à partir de 30920 euros

La troisième génération de la Peugeot 308 met en avant un style encore plus travaillé, y compris pour la carrosserie break. En motorisation de base, le break propose un Puretech de 130 ch, un moteur plus puissant que ses rivales moins onéreuses. La dotation Active Pack est très correcte, avec de série la peinture métallisée bleu avatar, les jantes alliage 16″, les rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, le volant cuir, l’aide au stationnement arrière, l’écran central tactile 10 » et deux prises USB-C avant.

Skoda Octavia Combi

5 – Skoda Octavia Combi : à partir de 30980 euros

Cinquième voiture de cette sélection, la Skoda Octavia Combi est aussi la plus vaste. Elle fait partie du segment D et non des compactes, mais son tarif reste comme toujours très compétitif. Pas de folie en tout cas sous le capot, avec le petit 3 cylindres 1.0 TSI de 110 ch BVM6 qu’on retrouve aussi sur la Seat Leon. L’équipement n’est pas dépouillé avec la climatisation automatique, les radars de stationnement arrière, Smartlink sans fil et le Digital Cockpit.

La nouvelle Suzuki Swace est l’un des plus grands breaks de sa catégorie

6 – Suzuki Swace : à partir de 30750 euros

Cette Suzuki est une jumelle presque identique à la Corolla, aux logos près ! Un peu plus chère, celle-ci propose un équipement plus complet. Elle dispose également de la toute dernière motorisation 1.8 L full hybride de Toyota de 140 ch.

Toyota Corolla Touring Sports

7 – Toyota Corolla Touring Sports : à partir de 31600 euros

La compacte japonaise a pris le relais de l’Auris avec un design nettement plus dynamique et séduisant. Par rapport aux précédents modèles de cette sélection, elle se démarque par sa motorisation full hybride de 140 ch, qui permettra de réduire la consommation. Ses rivales moins chères se contentent de motorisations thermiques.

Renault Mégane Estate

8 – Renault Mégane Estate : à partir de 32500 euros

Oui, la Renault Mégane Estate est chère, mais elle dispose sous le capot du moteur TCe 140 ch avec boite EDC. Ce modèle va quitter le catalogue dans les mois à venir, il est encore temps de l’acheter, mais plus pour longtemps !

Volkswagen Golf SW 2024

9 – Volkswagen Golf SW : à partir de 32650 euros

Fraichement restylée, la Golf 8 SW fait toujours partie de cette sélection avec un tarif désormais à 32650 euros. A ce tarif, la Golf SW est proposée avec un bloc 1.5 TSI de 116 ch. L’équipement est en progrès, avec la finition Life Plus ( Caméra de recul « Rear View », Climatisation ‘Air Care Climatronic’ tri-zones, Éclairage d’ambiance (10 couleurs), Jantes en alliage léger 16″ ‘Norfolk’, Pack ‘Eclairage & Visibilité’, pack chrome…

MG5

10 – MG 5 : à partir de 32990 euros

A 32990 euros, la MG5 est la plus chère des 10 breaks de cette sélection, mais la seule à disposer d’une motorisation 100 % électrique. MG propose au moment de l’écriture de cet article une offre promotionnelle qui fait même tomber ce prix à 25990 euros ! Un tarif imbattable, mais qui ne sera pas forcément proposé toute l’année 2024.