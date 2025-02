Voici les 10 voitures Renault les plus vendues au monde en 2024

Renault aura vendu dans le monde en 2024 pas moins de 1,58 millions de véhicules, dont un certain nombre d’utilitaires. Nous vous proposons ici de découvrir les 10 modèles de voitures les plus vendues par Renault, de la Clio à la Twingo, en passant par des modèles exotiques inconnus des show-rooms français.

La nouvelle Renault Clio Esprit Alpine

1-Clio : 302.800 exemplaires

La Clio est non seulement la voiture la plus vendue en France en 2024, mais aussi la Renault la plus vendue dans le monde ! Une réussite pour ce modèle incontournable, qui en est à sa cinquième génération.

Captur Esprit Alpine

2-Captur : 158.100 exemplaires

Avec son profil de crossover urbain, le Renault Captur réalise lui aussi une très belle performance. Un best-seller incontesté, désormais accompagné de sa version longue : le Symbioz.

Renault Kwid

3-Kwid : 99000 exemplaires

Non vendue en Europe, la Kwid vous rappelle sans doute une connaissance. Normal, puisqu’elle est vendue chez nous sous le badge Dacia, il s’agit de la Spring !

Le Renault Austral à l’usine de Palencia

4-Austral : 87800 exemplaires

Renault a réussi un joli pari avec son Austral, qui fait oublier sans problèmes le Kadjar.

Nouveau Renault Arkana

5-Arkana : 64600 exemplaires

Le premier SUV coupé de Renault réalise également un chiffre de ventes intéressant, mais il sera tout de même retiré du catalogue cette année après une brève carrière. Ce qui est fort dommage.

Renault Mégane Evolution 2023

6-Megane 4 : 60300 exemplaires

La production en Espagne s’est arrêtée début avril 2024 pour la Mégane 4 thermique en carrosserie deux volumes. En revanche la production n’a pas cessé en Turquie pour la Megane 4 avec malle arrière, toujours commercialisée dans un certain nombre de pays, en Europe de l’est, Afrique, Moyen-Orient, Australie…

Megane E-Tech électrique

7-Megane E-TECH : 35100 exemplaires

En attendant la montée en force de la nouvelle Renault 5 E-TECH, c’est la Megane E-TECH qui est devenue la voiture électrique de Renault la plus produite. Ce crossover compact sera restylé au courant de l’année, pour harmoniser son style avec le nouveau design signé Gilles Vidal.

Renault Kardian

8-Kardian : 31800 exemplaires

Autre modèle non vendu en Europe, le Renault Kardian est un petit SUV de 4,11 m de long qui a débuté sa carrière en Amérique du sud. Il ne sera jamais vendu chez nous.

Renault Triber

9-Triber : 27200 exemplaires

Produit en Inde, le Triber est vendu à l’international sur certains marchés. Il propose jusqu’à 7 places en moins de 4 mètres de long : une formule qui ne fonctionnerait sans doute pas en Europe, rien qu’en raison des normes de sécurité.

La Renault Twingo 3 n’est désormais plus produite

10-Twingo : 26500 exemplaires

2024 était la dernière année pour la Twingo, dont la production s’est désormais arrêtée. Elle sera remplacée, mais seulement en 2026 et par un modèle exclusivement électrique.