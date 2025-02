Futur Porsche 718 Cayman EV : les premières images

Futur Porsche 718 Cayman : les premières images – illustration : Kolesa

Dans le catalogue Porsche, le 718 Cayman a disparu, ou presque. Seul le 718 Cayman GT4 RS subsiste dans les véhicules neufs Porsche, au prix coquet de 162500 euros. Voilà qui fait sérieusement grimper le ticket d’entrée pour ceux qui veulent s’offrir une sportive deux places chez le constructeur allemand. Mais Porsche a bien prévu un 718 Cayman de nouvelle génération, seul bémol : il sera uniquement électrique !

Une sportive électrique « bon marché »

Depuis son apparition en 2005, le Cayman est devenu le petit coupé sportif abordable, alors que les prix de la Porsche 911 s’envolaient. Dérivé du Boxster, le Cayman a su séduire les puristes par son architecture à moteur central, son rapport poids/puissance et son look réussi. Mais la nouvelle mouture va sans doute faire grimper la cote du modèle sortant, du fait de son passage au tout électrique. A l’heure actuelle, les passionnés préfèrent les sportives thermiques, qui sont à la fois plus légères et moins avares en sensations.

C’est donc un véritable challenge qui attend le nouveau Porsche 718 Cayman. Techniquement, il sera comme toujours proche du 718 Boxster. On attend à la fois des versions propulsion avec moteur à l’arrière, et des versions à transmission intégrale avec un second moteur à l’avant. Des spéculations circulent évidemment sur les niveaux de puissance, mais aucune information sérieuse n’est encore disponible à ce sujet.

Pour préserver le maximum de sportivité, Porsche ne misera pas sur un pack de batteries trop conséquent, ce qui limitera le poids. Mais aussi l’autonomie…

Un design revisité

Ces images d’illustration ont été publiées par le site Kolesa, et s’appuient sur des photos de prototypes surpris lors de leurs essais de développement. La face avant se distingue nettement de la 911 par ses blocs optiques rectangulaires, inspirés du Taycan. A l’arrière, la lunette est plongeante comme sur la 911, mais le traitement de la poupe est singulièrement différent, notamment au niveau des feux effilés.

Notez aussi que ce n’est plus le moteur qui sera en position centrale, mais la batterie ! Ne pas la loger sous le plancher permet de conserver une position de conduite basse, tout en conservant une agilité de premier ordre.

Lancement en 2026, 2027 ?

Initialement, la lancement du 718 Boxster était prévu pour la fin 2025, mais a été repoussé. La faillite de Northvolt, l’entreprise suédoise sur laquelle Porsche avait misé pour les batteries de ses sportives, a impacté le développement de ces nouvelles sportives électriques. Au meilleur des cas, la Porsche 718 Boxster arrivera en 2026, ce qui peut même permettre d’en déduire que le 718 Cayman EV pourrait ne pas être commercialisé avant 2027.

Même si on préfère les sportives thermiques, on ne peut qu’attendre de voir ce que Porsche va nous proposer pour cette nouvelle génération de petites sportives. Le résultat sera certainement intéressant, même s’il ne fera pas l’unanimité…