Porsche 718 Cayman GT4 RS : le top du top

La version ultime de la petite sportive de Porsche est arrivée : voici la Porsche 718 Cayman GT4 RS ! Une déclinaison ultrasportive, forte de 500 ch, qui permet des sorties circuit avec des temps records. Comme par exemple 23″ sur la boucle nord du Nürburgring….

Cette version va encore plus loin que le Cayman GT4 lancé en 2019 avec 420 ch. Le nouveau fleuron de la gamme 718 profite d’un vrai Flat Six, contrairement aux modèles « normaux » qui sont désormais tous en 4 cylindres, excepté le GT4.

Le Cayman GT4 RS reprend le même bloc que les 911 GT3 de série et 911 GT3 Cup. Un moteur magique, qui délivre sa puissance jusqu’à 9000 tr/min tout de même. Avec un poids à vide de 1415 kg seulement, cette sportive affiche un excellent rapport poids-puissance de 2,83 kg/ch.

Sa conception allégée permet de gagner 35 kg par rapport au Cayman GT4 en boîte PDK. Ce gain a été permis notamment en utilisant des pièces de carrosserie en polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC), pour les ailes avant et le capot. Vitre arrière plus fine, insonorisation plus réduite, les détails vont jusqu’aux tapis de sol qui sont plus légers !

Esthétiquement la Porsche 718 Cayman GT4 RS ne fait pas dans la dentelle avec un aileron arrière fixe qui comprend une fixation en col de cygne et des supports en aluminium. Cet aileron repris de la 911 GT3 est un héritage de la fabuleuse 911 RSR ! Mais les changements ne s’arrêtent pas là avec une garde au sol abaissée de 30 mm, un diffuseur avant réglable, un soubassement caréné optimisé en termes d’aérodynamique avec diffuseur arrière intégré, et une nouvelle lèvre de spoiler avant dotée d’ailettes.

Mais ces évolutions ne sont pas uniquement faites pour l’esthétique, puisque la déportance est accrue de 25 % par rapport au 718 Cayman GT4.

Programmé pour des livraisons en France à partir du deuxième trimestre 2022, le Porsche 718 Cayman GT4 RS est affiché à 144 485 euros. Un prix conséquent pour un Cayman, mais pas si fou quand on regarde le niveau de performances et la sportivité extrême de cet engin de course.

