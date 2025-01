Opel Corsa 2025 : baisse de prix de 4000 euros en électrique

La nouvelle Opel Corsa Electric est proposée avec deux motorisations électriques

L’Opel Corsa restylée est disponible à la commande y compris en hybride, et la marque allemande n’a pas compliqué les choses avec une gamme très simple qui ne comporte que deux niveaux de finition. Les prix débutent à 20900 euros prix catalogue : une somme qui devient élevée pour le premier prix d’une citadine, avec une hausse de 1500 euros par rapport à 2024, qui s’explique par la disparition de la petite motorisation essence de 75 ch.

En électrique en revanche bonne surprise avec une baisse de prix de 4000 euros !

Avec sa toute nouvelle face avant, l’Opel Corsa sera immédiatement identifiée comme la nouvelle version de la citadine allemande. Et voici les détails de la gamme et des motorisations proposées.

Une Corsa de base à 20900 euros déjà bien équipée

En entrée de gamme, la Corsa n’a pas de nom de finition. Elle propose déjà un certain nombre d’équipements en dotation de série : climatisation manuelle, vitres avant et arrière électriques, projecteurs à LED, aide au stationnnement arrière, Allumage et commutation automatique des feux de route/croissement, pack visibilité LED, pack sécurité, Rétroviseur intérieur électrochrome, jantes acier 16″. La version électrique ajoute à cela la climatisation automatique mono-zone.

Corsa 1.2 Turbo 100 ch BVM6 : 20900 euros

Corsa 1.2 Turbo 100 ch boite automatique à 8 rapports : 22900 euros

Corsa Hybrid 100 ch boite automatique 6 rapports : 23700 euros

Corsa Electrique 136 ch : 32000 euros ( avant bonus )

Corsa Electrique 156 ch : 33500 euros ( avant bonus )

Une Corsa GS mieux présentée et mieux motorisée

C’est ensuite la finition GS qui entre en scène, avec une dotation nettement enrichie. L’équipement de série compte en plus : Caméra de recul panoramique à 180°, alerte d’angle mort, écran d’instrumentation digital 7 », Multimédia 10’’, jantes alliage 17″, toit noir, pédalier chromé, Volant en cuir synthétique Vegan.

Même si l’équipement est plus complet, il demeure certaines lacunes qui peuvent être comblées en passant par la liste des options et packs optionnels.

Corsa GS 1.2 Turbo 100 ch BVM6 : 22600 euros

Corsa GS 1.2 Turbo 100 ch boite automatique à 8 rapports : 24600 euros

Corsa GS 1.2 Turbo 130 ch boite automatique à 8 rapports : 26200 euros

Corsa GS Hybrid 100 ch boite automatique 6 rapports : 25400 euros

Corsa GS Hybrid 136 ch boite automatique 6 rapports : 27300 euros

Corsa GS Electrique 136 ch : 33500 euros ( avant bonus )

Corsa GS Electrique 156 ch : 35000 euros ( avant bonus )

Les nouvelles versions hybrides sont à privilégier par rapport aux versions essence boite automatique, soumises à un malus et moins économiques…

Du côté des électriques les prix baissent enfin de 3000 à 4000 euros pour faire face à l’arrivée de la nouvelle Renault 5 E-TECH.