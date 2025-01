Les prix de la Dacia Sandero 2025 désormais à partir de 13000 euros

Sur le marché français, la Dacia Sandero fait toujours un vrai carton. Elle a profité en 2024 du renouvellement de la Citroën C3 pour s’emparer de la troisième place, juste derrière les Renault Clio et Peugeot 208.

Si la plupart des versions prennent 200 euros de hausse en janvier 2025, la version de base progresse de 500 euros d’un coup. Son tarif avait peu évolué malgré l’arrivée des nouveaux équipements de sécurité obligatoires mi-2024.

Dacia Sandero Essential 2025

Sandero Essential

En premier prix, la finition Essential comprend déjà un certain nombre d’équipements : régulateur + limiteur de vitesse, Media Control (Streaming audio bluetooth avec support téléphone, 2 haut-parleurs, 1 USB), Banquette arrière avec dossier rabattable en portefeuille 1/3 -2/3, Volant réglable en hauteur, Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie, radars de recul, Allumage des feux automatique, Système de freinage d’urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection), Système de surveillance de l’attention du conducteur, bouton d’appel d’urgence.

La présentation reste rudimentaire, avec des jantes tôle 15″, des rétroviseurs qui ne sont pas couleur caisse, et un habitacle sans écran central.

En finition de base, deux offres sont proposées : essence, ou bi-carburation GPL.

Dacia Sandero Essential SCe 65 : 12990 euros

Dacia Sandero Essential ECO-G 100 : 14450 euros

Dacia Sandero Expression 2025

Sandero Expression

Le deuxième niveau de finition de la Sandero Stepway est le niveau Expression, facturé 1860 euros de plus que la finition Essential. L’équipement de série s’enrichit avec : climatisation manuelle, rétroviseurs électriques et dégivrants, jantes tôle avec enjoliveurs 16″, rétroviseurs extérieur couleur caisse, Media Display ( écran 8 », 4 hauts-parleurs, réplication smartphone sans fil ), feux anti-brouillard, volant soft feel TEP, Lève-vitres arrière électriques, lève-vitre conducteur impulsionnel.

Cette fois-ci trois motorisations sont proposées :

Dacia Sandero Expression SCe 65 : 14700 euros

Dacia Sandero Expression ECO-G 100 : 15950 euros

Dacia Sandero Expression TCe 90 : 15950 euros

Dacia Sandero Journey 2025

Sandero Journey

Cette fois-ci, il faut encore ajouter 2400 euros pour accéder au niveau supérieur, une somme conséquente.

La dotation de série est complète avec : Climatisation automatique, Caméra de recul, Carte mains libres, détecteur d’angles morts, Jantes alliage 16 » Randia, antenne requin, volant réglage en profondeur, rétroviseurs extérieurs Noir Nacré, tapis de sol textile, seuils de porte avant.

Dacia Sandero Journey ECO-G 100 : 16950 euros

Dacia Sandero Journey TCe 90 : 16950 euros

Dacia Sandero Journey TCe 90 CVT : 19000 euros

Quelle version choisir ?

Avec les nouvelles normes de sécurité européennes, la Sandero Essential est désormais bien dotée en la matière. Mais les équipements de confort et la présentation demeurent rudimentaires. La version Expression aura donc notre préférence, rien que pour la climatisation qui devient indispensable, notamment pour la revente ! Nous déconseillons également la motorisation premier prix de 65 ch, aux performances asthmatiques. Pour 15950 euros, la Sandero Expression 2025 a donc notre préférence, avec la motorisation TCe 90 ch pour l’agrément de conduite. La motorisation ECO-G 100 sera une alternative intéressante pour ceux qui veulent réduire leur budget carburant.