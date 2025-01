DS 7 Edition France : nouvelle série limitée

DS 7 Edition France

Avec la DS 7 ÉDITION FRANCE, la marque premium française souhaite relancer les ventes de son SUV phare qui arrivée en fin de carrière. Basée sur la finition haut de gamme PALLAS, cette édition limitée introduit des éléments de personnalisation inédits et enrichit son équipement.

Un hommage au savoir-faire français

Produite à Mulhouse, la DS 7 ÉDITION FRANCE incarne l’artisanat et le savoir-faire français, en intégrant des détails visuels distinctifs. À l’extérieur, on retrouve une double ligne dorée sous les vitres latérales, des centres de roues assortis, un badge de capot spécifique avec un drapeau « Bleu-Blanc-Rouge » sur fond doré, et un monogramme doré « 7 » apposé sur le volet de coffre. Ces touches discrètes mais raffinées renforcent son allure exclusive.

Quatre teintes sont proposées : Bleu Saphir, Cristal Pearl, Gris Titane et Noir Perla Nera.

À l’intérieur, l’ambiance se veut sophistiquée avec une sellerie en Alcantara noir, agrémentée d’un ciel de pavillon sombre. Le volant, gainé de cuir perforé avec des surpiqûres carmin et or, ajoute une touche d’élégance supplémentaire, tandis que le couvre-airbag en cuir Noir Basalte témoigne de l’attention portée aux détails.

Les détails de la face avant

Un équipement complet

Cette édition limitée enrichit son offre technologique avec des équipements de pointe. Parmi eux :

• Caméra 360 VISION, pour une visibilité optimale lors des manœuvres.

• DS DRIVE ASSIST, une assistance avancée pour une conduite semi-autonome.

• Zone de recharge sans fil et deux prises USB-C, pour répondre aux besoins modernes de connectivité.

• Volet de coffre motorisé avec accès mains libres, pour un usage pratique au quotidien.

Quelles motorisations ?

La DS 7 ÉDITION FRANCE est proposée en hybride rechargeable, mais aussi en diesel. On retrouve donc les BlueHDi 130 Automatique, Plug-in Hybrid 225 et Plug-in Hybrid AWD 300. Il s’agit de motorisations d’ancienne génération, qui disparaissent progressivement du catalogue des différentes marques de Stellantis. Le diesel a en effet tendance à être purement et simplement supprimé, alors que les motorisations PHEV en question sont remplacée par un nouveau PHEV 195 ch avec boite double embrayage à 7 rapports. Ce sera donc la prochaine génération du DS 7 qui en profitera, ainsi que de motorisations 100 % électriques dont l’actuel est privé.

Les tarifs de cette édition limitée

• BlueHDi 130 Automatique : à partir de 51 250 € ou 425 €/mois en LLD.

• Plug-in Hybrid 225 : à partir de 59 250 € ou 490 €/mois en LLD.

• Plug-in Hybrid AWD 300 : à partir de 65 450 € ou 635 €/mois en LLD.