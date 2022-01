Volkswagen T-Roc R 2022 : ce qui change

Volkswagen T-Roc R 2022

Le Volkswagen T-Roc restylé arrive sur le marché avec l’ensemble des versions précédentes, dont la fameuse sportive siglée R. Volkswagen a repris le même concept de la Golf R, appliqué ici à son SUV compact. Pas de nouveauté au niveau mécanique pour ce restyling : on retrouve la même configuration que sur le modèle sortant. A savoir un moteur 2.0 TSI de 300 ch, une transmission intégrale 4MOTION, et une boîte DSG à 7 rapports avec fonction Launch Control.

Ce nouveau T-Roc R complète son haut niveau de dynamisme avec des aides à la conduite, comme par exemple les projecteurs IQ LIGHT, IQ.DRIVE Travel Assist, Lane Assist, Front Assist…

Qu’est-ce qui change donc pour ce modèle restylé ?

La face avant du T-Roc R restylé évolue peu par rapport au modèle lancé en 2019. Difficile par exemple de véritablement distinguer les différences entre les deux boucliers, assez similaires. La seconde barre transversale de la calandre va sans doute davantage interpeller. Petit détail qui change de profil : les étriers de freins, désormais en bleu et non plus en noir.

A l’arrière, le sigle T-Roc disparait pour laisser la place au logo R sous le logo Volkswagen. Changement classique : les deux arrière revoient leur signature lumineuse, un changement subtil. En revanche le nouveau bouclier arrière marque davantage sa différence avec une partie basse centrale peinte en noir laqué, alors que toute cette partie était auparavant couleur caisse.

Dans l’habitacle, plusieurs changements sont en revanche bien visibles. L’écran central quitte son implantation pour être désormais flottant, et positionné plus en hauteur. Ce qui a entraîné un repositionnement des aérateurs centraux. Citroën vient d’utiliser le même stratagème sur son C5 Aicross restylé.

Enfin côté prix, le T-Roc R 2022 se situe désormais à 51490 euros. En ajoutant le malus écologique de 17490 euros, on arrive pas loin des 70.000 euros ! Voilà de quoi freiner sérieusement les débouchés pour ce SUV Volkswagen qui ne dispose finalement que de 300 ch.

