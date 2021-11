Volkswagen T-Cross restylé 2022 : nouveau faciès

Volkswagen T-Roc restylé 2022

Le Volkswagen T-Roc est restylé pour 2022, avec de nombreux changements au programme ! Visuellement, difficile de passer à côté du nouveau visage du T-Roc. La face avant est revue en profondeur : elle avait pourtant contribué au succès du modèle. Mais il faut aussi savoir se renouveler…

Désormais les blocs optiques sont à LED, et intègrent les clignotant ainsi que les feux de jour. Voilà qui fait disparaitre l’originalité de la signature lumineuse du T-Roc phase 1 ! Dommage…En option, les acheteurs peuvent sélectionner les projecteurs Matrix LED « IQ.LIGHT» avec 24 unités à led par projecteur. L’éclairage évolue aussi par l’arrivée des bandes lumineuses dans la calandre, ce qui rapproche ce modèle des dernières Volkswagen. Le dessin du bouclier avant est inédit, avec une déclinaison spécifique pour la finition R Line. Mais aussi pour le T-Roc R fort de 300 ch qui reconduit. A l’arrière, les feux évoluent et sont également teintés.

En plus des modifications de design, la palette de teintes intègre de nouveaux coloris : gris Ascot uni, gris Pyrite métallisé, rouge roi métallisé et bleu pétrole métallisé. Pour la présentation bi-ton, le toit, les rétroviseurs et les montants de pare-brise peuvent être peints en noir intense, blanc pur ou gris indium.

Dans l’habitacle, le Digital Cockpit fait désormais partie des équipements de série. Il fonctionne avec la troisième génération de plateforme

modulaire d’infodivertissement MIB 3. Au centre de la planche de bord, l’écran est proposé avec des dimensions allant de 6,5 à 9,2 pouces.

Côté conduite et sécurité, Volkswagen a mis le paquet avec les derniers systèmes disponibles : IQ.DRIVE Travel Assist, IQ.LIGHT, et régulateur de vitesse prédictif.

Pas de révolution sous le capot, puisqu’on retrouve les TDI 115 et 150, et les TFSI 110, 150 et 190 ch. Sans oublier le bloc de 300 ch du T-Roc R.

Volkswagen T-Roc restylé

La nouvelle gamme sera constituée de quatre niveaux de finition : le niveau de base, ainsi que les T-Roc Life, Style et R-Line.

En quatre ans, Volkswagen a écoulé pas moins de 1 million de T-Roc. Un succès pour ce modèle qui a complété la gamme des SUV Volkswagen, juste en-dessous du Tiguan.

Volkswagen T-Roc restylé

Volkswagen T-Roc restylé

Volkswagen T-Roc restylé

Volkswagen T-Roc Cabriolet restylé

Volkswagen T-Roc Cabriolet restylé

Volkswagen T-Roc R restylé

Volkswagen T-Roc R restylé

Volkswagen T-Roc R restylé