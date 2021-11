Comment fonctionnent les véhicules hybrides ?

Vue en coupe de l’Opel Grandland X Hybrid4

L’hybride a le vent en poupe, notamment les modèles rechargeables. Au premier semestre 2021, plus de 55000 voitures hybrides rechargeables ont été immatriculées en France. L’engouement des français pour ce genre de motorisation semble être réel, dans un contexte où l’État pousse les conducteurs à opter pour des véhicules plus respectueux des normes environnementales. Cependant, quelques interrogations subsistent, dans un pays où l’attachement au véhicule thermique est très ancré.

Comment fonctionne une voiture hybride ?

Une voiture hybride est un mélange de deux technologies différentes, qui fonctionnent en parfaite harmonie grâce à la précision d’un ordinateur intégré.Les véhicules hybrides, comme ceux proposés par Toyota, de deux moteurs qui servent tous les deux à entrainer le véhicule, mais de façons différentes : le moteur thermique et le moteur électrique.

Le moteur thermique

Le moteur thermique est considéré comme le moteur principal sur un véhicule hybride (pour les non rechargeables en tout cas). Fonctionnant au carburant (essence, diesel ou autre), ce moteur est, certes, polluant, mais il a l’avantage d’offrir une très grande autonomie. Sur une voiture hybride, le moteur thermique est surtout sollicité sur les grands trajets en raison, justement, de sa grande autonomie. Mais sur certains modèles, ce moteur est systématiquement activé au-delà d’une certaine vitesse.

Le moteur électrique

Le moteur électrique dispose de nombreux avantages, et c’est donc le moteur secondaire sur une voiture hybride. Cependant, pour la circulation en ville, c’est lui qui est le plus sollicité. Le fait est que le moteur électrique est moins polluant (pour ne pas dire pas polluant du tout). C’est d’ailleurs à lui que revient le mérite de la propreté des véhicules hybrides.

Pour fonctionner, le moteur électrique dispose de sa propre batterie qui se recharge automatiquement lorsque le moteur thermique tourne et, éventuellement, pendant le freinage (régénération de charge). Mais il existe aussi des modèles hybrides rechargeables dont nous allons vous expliquer le fonctionnent ci-après.

Le relais des moteurs

Sur une voiture hybride « ordinaire », les deux moteurs thermique et électrique ne fonctionnent jamais en même temps. Quand l’un s’arrête, l’autre prend automatiquement le relais et c’est justement la particularité de ces véhicules.

Pour gérer le démarrage et l’extinction de ces deux moteurs, un ordinateur ultra précis intervient en fonction des besoins et du style de conduite. C’est ainsi que le moteur électrique s’éteint automatiquement pour donner le relais au moteur thermique à partir d’une certaine vitesse ou d’un certain niveau de batterie.

Renault Mégane E-TECH hybride rechargeable

L’hybride rechargeable

Aujourd’hui, on entend de plus en plus souvent le terme « hybride rechargeable ». Mais qu’a-t-elle de différent par rapport à l’hybride tout court ?

En fait, c’est très simple. Sur une voiture hybride non rechargeable, la recharge de la batterie se fait grâce au générateur intégré au moteur thermique. Ainsi, dès lors que ce dernier tourne, le surplus d’énergie est renvoyé pour recharger la batterie. Sur certains modèles disposant d’un système de freinage régénératif, le freinage peut aussi renvoyer de la charge vers la batterie.

Sur une voiture hybride rechargeable, ces fonctions restent toujours disponibles. Mais pour accélérer la recharge de la batterie sans solliciter le moteur thermique (plus polluant), il est possible de recharger la voiture directement sur une borne de recharge.Ainsi, l’hybride rechargeable est considéré comme plus propre que l’hybride non rechargeable puisque ce type de véhicule peut rouler pendant un bon bout de temps sans devoir solliciter le moteur thermique. On peut donc en déduire que le moteur électrique est le moteur principal sur un véhicule électrique rechargeable.

L’autonomie de l’électrique sur une voiture hybride

Concernant l’autonomie du moteur électrique, on ne peut pas donner un chiffre précis à ce sujet. Même si la batterie intégrée dans un hybride est toujours aux alentours des 8-12 kWh, l’autonomie dépend de différents éléments, dont notamment le poids du véhicule et le système de freinage régénératif.

Quoi qu’il en soit, pour une utilisation exclusivement urbaine, il est tout à fait possible de ne solliciter que le moteur électrique sur une voiture hybride.