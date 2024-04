DS3 et DS4 hybrides : la nouvelle motorisation MHEV 48V est disponible

Le DS3 arrive en hybride

DS va démocratiser l’hybridation : elle arrive désormais en technologie MHEV 48V sur les DS3 et DS4. Cette nouvelle motorisation est la première hybridation du DS3, et enrichit sur DS4 les versions hybrides rechargeables déjà au catalogue.

Baisse de la consommation et des émissions de CO2 de 20 %

On aura déjà beaucoup parlé de la motorisation du DS3 Hybride et de la DS4 Hybride, puisqu’elle est arrivée en 2023 sur la génération sortante du Peugeot 3008 avant d’être étendue à d’autres marques du groupe Stellantis. Equipée du même moteur, l’Opel Astra MHEV 48V a ainsi été présentée pas plus tard qu’hier !

Il s’agit donc du fameux 3 cylindres EB d’origine PSA, qui a été revu en profondeur, notamment pour améliorer sa fiabilité qui a été écornée par de gros problèmes de courroie de distribution. Les acheteurs seront désormais rassurés : ce moteur utilise désormais une chaine de distribution !

Avec 136 ch, le 3 cylindres de 1,2 L de cylindrée gagne donc 6 ch, tout en optimisant sa consommation en adoptant le cycle Miller, ainsi qu’un turbocompresseur à géométrie variable. Il est donc couplé à une boite de vitesses électrifiée à 6 rapports, qui intègre directement un petit moteur électrique de 21 kW, soit 28 ch. Celui-ci est alimenté par une petite batterie lithium-ion NMC de 0,9 kWh, placée sous le siège conducteur.

Les résultats sont là, avec seulement 112 g de rejets pour le DS3 hybride, soit une baisse de 27 g qui lui permet désormais d’échapper au malus écologique. La DS4 hybride profite elle d’une réduction de rejets de 21 g et tombe à 116 g.

L’hybridation auto-rechargeable apporte surtout une baisse de la consommation en ville : jusqu’à 39 % de moins sur la DS4 hybride face à une DS4 Puretech 130 EAT8. Les performances sont également supérieures, avec 10,4 s au 0 à 100 km/h, soit 1,2 s de moins. Le DS3 fait encore mieux avec seulement 8,4 s, là aussi en gagnant 1,2 s.

DS3 hybride

Des prix déjà annoncés

Bonne nouvelle, les tarifs sont déjà annoncés : ils débutent à 39950 euros pour la DS4 Pallas, et passent à 44250 euros avec la finition Etoile. Il s’agit des deux nouvelles finitions qui viennent d’être présentées la semaine dernière, et sont déjà disponibles sur la DS4. L’arrivée au tarif sur DS3 devrait suivre, sans doute à l’occasion de l’arrivée de ces deux nouvelles finitions qui viennent simplifier la nomenclature de la gamme !