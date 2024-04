Nouveau Renault Captur 2024 : le restyling arrive enfin

Nouveau Renault Captur 2024

On l’aura attendu, ce restyling du Renault Captur. Le SUV le plus vendu de la gamme Renault bénéficie à son tour du nouveau design Renault, un an après la Clio. Est-ce que ces changements seront suffisants pour reprendre l’ascendant sur le Peugeot 2008 ?

Un design revisité pour le Captur 2024

C’est donc naturellement la face avant du Captur qui a été revisitée pour ce restyling, avec de gros changements. Le nouveau langage de design Renault arrive sur le Captur 2024, et s’intègre parfaitement dans la gamme en plein renouveau. De face, on pourrait presque croire qu’il s’agit d’un tout nouveau véhicule tant les changements sont importants. Les blocs optiques sont donc entièrement redessinés, et encadrent une calandre « facettée », qui met en avant le logo Nouvel’R.

Sur tous les modèles, le nouveau Captur profite de projecteurs Full LED, qui s’accompagnent de la nouvelle signature lumineuse avec les fameux demi-losanges placés sur les flancs du bouclier avant. Les designers sont même allés jusqu’à revoir le capot, qui est plus haut et plus horizontal.

Le rendu final est d’ailleurs très proche de l’illustration que nous avions publiée il y a quelques mois.

A l’arrière, en dehors d’une fine retouche du graphisme des feux, le design reste tel qu’il était.

La face avant du Captur est revue en profondeur

Trois niveaux de finitions sont annoncés

Renault proposera trois niveaux de finition : Evolution, Techno et Esprit Alpine. La version de base Evolution non photographiée doit se contenter de roues en tôle avec des enjoliveurs de roues Flexwheel de 17 pouces. Les skis avant et arrière sont noirs.

Sur le Captur Techno, bas de caisse et ceinture de caisse passent en noir brillant, alors que les jantes alliage sont en 18″. Il s’agit du modèle blanc présent sur les photos de cet article.

En remplacement de la finition RS Line, la nouvelle finition Esprit Alpine se démarque par de généreuses jantes alliage 19″, des contours de vitre Noir Grand Brillant, une lame aérodynamique et des skis au niveau des boucliers dans une teinte gris schiste.

Le nombre de coloris de caisse est limité : Blanc Nacré, Gris Cassiopée, Noir Étoilé, Gris Rafale, Bleu Iron et Rouge Flamme. En revanche la possibilité d’avoir un toit Gris highland, Noir Étoile ou Grège Perle augmente au final le nombre de combinaisons à 14. En option, un « Exterior Color Pack » peut aussi changer la teinte des rétroviseurs, des skis avant et arrière ainsi que des baguettes latérales.

Le Captur Techno présente déjà très bien

Pas de révolution sous le capot

Renault reconduit la palette de motorisations du Captur, sans grande surprise. Les amateurs de GPL pourront donc toujours passer commande du 3 cylindres 1.0 TCE turbo 100 ch bicarburation GPL. Ce même bloc sera aussi proposé en essence simple, avec 90 ch….une puissance très modeste pour un SUV de ce gabarit.

Les deux autres moteurs essence sont plus véloces, il s’agit des 1.3 TCE turbo 140 ch mild hybrid 48V et 1.3 TCE turbo 160 ch mild hybrid 48V. Le premier est disponible en boite mécanique quand le second impose la boite EDC. C’est d’ailleurs le plus véloce des Captur, sans surprise, avec 8,5 s au 0 à 100 km/h.

La motorisation la plus intéressante et la plus chère demeure la seule en full hybride, le fameux 1.6 E-Tech full hybrid de 145 ch. Une motorisation qui devrait être remplacée prochainement, mais pas avant 2025 au mieux.

De profil le Captur évolue peu

Les changements dans l’habitacle du Captur 2024

A l’intérieur, le Captur se modernise avec l’arrivée du système multimédia OpenR Link avec Google intégré. Il ne sera évidemment pas de série sur toutes les finitions ! Il s’accompagne d’un nouvel écran tactile vertical de 10,4 pouces (960 x 1280 pixels). Navigation façon smartphone, applications Google, les utilisateurs devraient y trouver leur compte.

L’instrumentation reçoit aussi de nouveaux écrans, avec une dalle qui peut aller jusqu’à 10,25 pouces, selon les versions….

La version Esprit Alpine présentée sur la photo ci-dessous met en avant un insert gris bleuté spécifique. Cette version se distingue également par de nombreux autres détails : drapeau bleu-blanc-rouge cousu dans le passepoil latéral, ceintures surpiquées de bleu, pédaliers sport recouverts d’aluminium, seuils de porte siglés et volant spécifique.

A l’intérieur, le Captur conserve aussi l’avantage de sa banquette coulissante sur 16 cm. Quand elle est avancée au maximum, le volume de coffre peut ainsi passer à 616 litres.

Bonne nouvelle : les prises de commande débuteront dès le 9 avril prochain.

On attendra donc désormais la présentation du grand frère du Captur, le Renault Symbioz, qui devrait lui emprunter un certain nombre d’éléments…

La planche de bord du Captur Esprit Alpine

Renault Captur 2024