L’Opel Astra MHEV 48V arrive : voici ses prix

Opel Astra MHEV 48V

Assez discrète sur nos routes, l’Opel Astra progresse tout de même sensiblement. Sur le premier trimestre 2024, elle est parvenue à se hisser à la 84ème place du marché français avec 1324 exemplaires immatriculés, contre seulement 886 exemplaires au premier trimestre 2023 ( avec la 92 ème place ). Cette progression pourrait se poursuivre avec l’arrivée d’une motorisation hybride plus abordable, l’Astra MHEV 48V. Intéressant : sa cousine Peugeot 308 ne l’a pas encore ajouté à son catalogue !

Une motorisation hybride 48V qui se généralise

Opel va donc proposer une gamme complète pour ses nouvelles Astra et Astra Sports Tourer Hybride. Celles-ci récupèrent la motorisation lancée depuis 2023 au sein de Stellantis, et qui tend à se généraliser dans toutes les gammes européennes du groupe. Il s’agit bien entendu du 3 cylindres 1.2 turbo de 136 ch, couplé à une transmission électrifiée double embrayage à six rapports. Celle-ci intègre un petit moteur électrique de 21 kW, soit 28 ch, alimenté par une petite batterie de moins de 1 kWh placée sous le siège conducteur. Le volume du coffre n’est donc pas réduit, avec jusqu’à 1634 litres en deux places sur l’Astra break !

Les progrès sont donc au rendez-vous au niveau des chiffres, avec une baisse de la consommation et des émissions de Co2 en cycle mixte de 14 % par rapport à une Astra essence à boite automatique conventionnelle. Sur la berline Astra, les rejets de Co2 tombent ainsi de 130 à 115 g. De quoi éviter du malus écologique, ce qui réduira légèrement le surcoût de l’hybridation.

L’agrément en ville sera aussi supérieur, avec des phases de roulage en tout électrique, lorsque la vitesse est réduite.

Du côté des performances, la puissance de 136 ch reste évidemment raisonnable, ce qui nous donne un temps de 0 à 100 km/h en 9 secondes, et une vitesse de pointe de 210 km/h.

Des prix à partir de 32650 euros

Les 2 niveaux de finition actuels sont donc proposés avec des prix qui débutent à 32650 euros, soit 1500 euros de plus que la motorisation essence de 130 ch avec boite automatique à 8 rapports. Cela place cette nouvelle motorisation à 900 euros de moins que la motorisation diesel.

Voici le détail des prix :

Opel Astra Hybride 1.2 turbo Hybride 136 ch automatique eDCT Astra : 32 650 €

Opel Astra Hybride 1.2 turbo Hybride 136 ch automatique eDCT GS : 36 100 €

Opel Astra Hybride 1.2 turbo Hybride 136 ch automatique eDCT Astra ST : 33 800 €

Opel Astra Hybride 1.2 turbo Hybride 136 ch automatique eDCT GS ST : 37 250 €

