Renault Captur Esprit Alpine : tous les détails du haut de gamme

Le nouveau Renault Captur 2024 est arrivé, et ce SUV star des ventes s’offre au passage une toute nouvelle finition haut de gamme. Adieu la finition RS Line, Renault Sport n’étant plus, c’est désormais le Captur Esprit Alpine qui sera proposé en version supérieure. Voici les détails de cette nouvelle finition.

Une présentation dynamique et soignée

Extérieurement, le Captur Esprit Alpine se démarque d’un Captur Techno par de nombreux éléments. A commencer par des jantes alliage 19″ inédites, chaussées en pneumatiques Michelin 225/45R19.

Mais ce n’est pas tout, avec une lame aérodynamique au niveau du bouclier avant et des skis de protection avant et arrière en coloris gris schiste mat. Les logos spécifiques arborent une teinte Ice Black, et les contours de vitres sont noir brillant.

Pour les photos presse de lancement, Renault a choisi la teinte Bleu Iron pour valoriser le bleu Alpine. La peinture bi-ton devrait certainement être proposée en série : le toit et les rétroviseurs seront au choix Gris highland ou Noir Étoile.

Les logos Esprit Alpine sont apposés sur les ailes avant

L’intérieur du Captur Esprit Alpine

L’habitacle du nouveau Captur est assez proche de celui du modèle sortant, mais apporte quelques nouveautés avec notamment le système multimédia Open R Link. Impossible de ne pas remarquer les particularités de la version Esprit Alpine, avec une sellerie spécifique et de nombreux petits détails qui feront la différence.

Pas de cuir à bord : Renault banni les matières d’origine animale. La sellerie et les habillages de contre-portes font donc appel à une matière multi texturée TEP tissu. 26 % de la sellerie est composée de tissus recyclés et recyclables. Le A d’Alpine est présent sur les dossiers de sièges avant.

La planche de bord reçoit un insert gris bleuté : il n’est pas question d’ardoise comme sur un Rafale Esprit Alpine…

Pour mettre en avant la signature Esprit Alpine, le drapeau bleu-blanc-rouge cousu se retrouve sur l’insert en tissu de la planche de bord côté passager.

Pédalier sport aluminium, seuils de portes siglés, volant spécifique et ceintures avec surpiqûres : les petits détails sont bien au rendez-vous. Mais ce n’est pas tout, puisqu’une ambiance sonore d’accueil a même été composée par Jean-Michel Jarre, en étant spécifique à cette finition.

Ouverture des commandes le 9 avril

La gamme de motorisations présente sur le Captur n’est pas annoncée, mais Renault devrait certainement retenir les motorisations les plus puissantes : E-Tech full hybrid 145 ch, 1.3 TCE turbo 140 ch mild hybrid 48V boite manuelle et 1.3 TCE turbo 160 ch mild hybrid 48V boite EDC.

Les prix devraient suivre rapidement, car l’ouverture des commandes est prévue pour le 9 avril 2024.

Les sièges du Captur Esprit Alpine

La calandre avec le nouveau logo Renault

Le Captur Esprit Alpine de derrière

