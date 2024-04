Voici tous les prix du nouveau Ford Explorer électrique

Le Ford Explorer en charge sur une borne Allego

Très attendu, le Ford Explorer électrique a pris du retard et arrive seulement au configurateur de la marque. Et même si les commandes sont ouvertes, les délais annoncés sont longs : pas moins de 24 semaines ! En attendant, voici les prix de ce Ford Explorer, qui débute sous les 47000 euros pour avoir ainsi droit au bonus écologique 2024.

Deux finitions, deux motorisations

Cet Explorer inédit est le cousin du Volkswagen ID.4 : il est le fruit d’un partenariat entre Ford et Volkswagen. Ce qui explique de nombreuses similitudes techniques avec les modèles Volkswagen ID., à qui l’Explorer a emprunté sa plate-forme MEB, ainsi que ses motorisations et batteries.

Le premier prix du nouveau Ford Explorer électrique est de 46900 euros, ce qui permettra de bénéficier en France du bonus écologique de 4000 euros. A ce tarif, il s’agit du Ford Explorer « de base » avec un moteur de 286 ch qui en fait une propulsion arrière. Il se contente déjà de 6,4 s pour l’exercice du 0 à 100 km/h. Côté autonomie, on est presque au niveau du Renault Scénic E-TECH avec 605 km ( 625 km pour le français ). Il s’agit de la version RWD Extended Range, qui est également complétée d’une version AWD Extended Range. Celle-ci profite d’un batterie légèrement plus grosse de 79 kWh, et surtout d’une puissance supérieure de 340 ch avec un second moteur placé à l’avant. De quoi pouvoir ainsi disposer de la transmission intégrale…

La différence de prix n’est pas négligeable entre ces deux motorisations : il faut en effet ajouter 7000 euros au passage, soit 53900 euros sur la finition de base. Adieu bonus…

Un pack premium pour 3600 euros de plus

En alternative, Ford propose aussi un second Explorer plus richement doté, avec Pack Premium. L’équipement est alors complet avec de série :

Phares matrix LED

Jantes alliage 20″

« MegaConsole »- Rangement de 17L

Siège conducteur massant

Caméra de recul

Accès et démarrage mains libres

Ecran tactile coulissant 14,6”

Eclairage d’ambiance

Sellerie Sensico Noir Onyx

My Private Locker Casier secret

Avec ce niveau d’équipement, le prix du Ford Explorer passe à 50500 euros pour la version RWD, et à 57500 euros pour la version AWD.

Au vu des délais annoncés, l’Explorer ne devrait donc pas faire un gros score en 2024. Les premiers exemplaires livrés n’arriveront sur les routes qu’en septembre prochain ! Les acheteurs de SUV électriques auront en tout cas un modèle de plus à comparer face aux Tesla Model Y, Renault Scénic E-TECH, Peugeot e-3008 et Volkswagen ID.4. La concurrence s’intensifie, avec des tarifs de plus en plus compétitifs et des autonomies en hausse. De quoi envisager sereinement l’achat d’un SUV électrique familial ?