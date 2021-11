Les prix de la Kia Ceed restylée 2022

Parmi les nouveautés 2022, on attend la nouvelle Kia Ceed. Il s’agit d’un restyling de cette compacte sud coréenne apparue sur le marché avec cette génération en 2018.

Les tarifs de la Kia Ceed restylée démarrent à 21990 euros, soit une hausse raisonnable de 300 euros. En comparaison la nouvelle Peugeot 308 est vendue en version de base à partir de 24800 euros.

Au premier niveau, la Kia Ceed Motion embarque : climatisation manuelle, régulateur-limiteur de vitesse, allumage automatique des feux, feux de jour à LED, aide au maintien dans la voie, alerte de franchissement de ligne, et conduite semi-autonome en embouteillage.

Kia Ceed restylée 2022

Ceed Motion 1.0 T-GDi 100 ch ISG BVM6 : 21990 euros

Ceed Motion 1.0 T-GDi 120 ch ISG BVM6 : 22490 euros

Ceed Motion 1.6 CRDi 136 ch ISG BVM6 : 26590 euros

En milieu de gamme, la Kia Ceed Active ajoute des équipements supplémentaires : climatisation automatique bizone, jantes en alliage de 16 pouces, entourage de vitres chromé, rétroviseurs rabattables électriquement, radars de recul, système de navigation, et écran central tactile de 10,25 pouces.

Ceed Active 1.0 T-GDi 100 ch ISG BVM6 : 24090 euros

Ceed Active 1.0 T-GDi 120 ch ISG BVM6 : 24590 euros

Ceed Active 1.5 T-GDi 160 ch ISG BVM6 : 25590 euros

Ceed Active 1.5 T-GDi 160 ch ISG DCT7 : 27090 euros

Ceed Active 1.6 CRDi 136 ch ISG BVM6 : 28690 euros

Ceed Active 1.6 CRDi 136 ch ISG DCT7 : 30190 euros

Au niveau supérieur, la Kia Ceed GT-line joue sur la présentation sportive et ajoute : jantes en alliage de 17 pouces, vitres arrière surteintées, feux arrière à LED en nid-d’abeilles, tableau de bord numérique de 12,3 pouces, chargeur sans fil, accoudoir central avant avec rangement, volant à méplat, sellerie semi-cuir, frein de parking électrique.

Ceed GT-line 1.0 T-GDi 120 ch ISG BVM6 : 26490 euros

Ceed GT-line 1.5 T-GDi 160 ch ISG BVM6 : 27490 euros

Ceed GT-line 1.5 T-GDi 160 ch ISG DCT7 : 28990 euros

Ceed GT-line 1.6 CRDi 136 ch ISG BVM6 : 30590 euros

Ceed GT-line 1.6 CRDi 136 ch ISG DCT7 : 32090 euros

Mais ce n’est pas terminé, puisque Kia poursuit la montée en gamme avec la Ceed GT-line Premium ! Plus chère de 2400 euros, elle gagne encore des équipements : alerte de trafic en marche arrière, volant chauffant, sièges chauffants, projecteurs et antibrouillards avant à LED….

Et on termine avec le haut de gamme, la Kia Ceed GT, qui se réserve à la motorisation essence 1.6 T-GDi 204 ch ISG DCT7 au prix de 34390 euros. Elle est encore plus complète avec le régulateur adaptatif, la conduite autonome de niveau 2, les jantes 18″ spécifiques, et la banquette arrière chauffante.

Notre avis : A moins que vous ne soyez un grand rouleur, nous vous conseillons plutôt de vous orienter vers les versions essence. En 2022, nous serons plus proches que jamais de la mise en place des ZFE…

Pour un budget raisonnable, la Kia Ceed Active 1.0 T-GDi 120 ch ISG BVM6 à 24590 euros semble être très compétitive. Si vous êtes moins serré niveau budget, pourquoi pas une Ceed GT-line 1.5 T-GDi 160 ch ISG DCT7 à 28990 euros…

