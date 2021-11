2019 – Nouvelle Renault MÉGANE R.S. TROPHY-R

La fin de Renault Sport se profile : au niveau des réseaux sociaux, Renault Sport va fermer boutique et laisser la « gamme sportive » à Renault. Quand on parle de gamme sportive, il s’agit en fait des finitions RS Line, avec un look RS mais sans la puissance ni les qualités sportives.

Fin des réseaux sociaux Renault Sport pour fin décembre 2021 : pas vraiment un cadeau de noël pour la communauté RS. Dans la stratégie de Renault, Alpine va doit prendre le relais pour les sportives du losange. Nous devrions donc voir apparaitre par exemple la future R5 électrique en déclinaison Alpine Sport, et sans doute également la Mégane. S’agira-t-il exclusivement de voitures électriques ou des voitures hybrides seront possibles ? Pour l’instant, le doute est permis.

Mais qu’en est-il de la Renault Mégane RS ? Celle-ci doit encore poursuivre sa carrière, qui s’achèvera en 2023. Il est donc encore temps de commander la troisième et dernière génération de la compacte signée Renault Sport, qui est une référence dans sa catégorie. Celle-ci est encore proposée avec le moteur 1.8 turbo de 300 ch avec boîte EDC. Renault proposé la Mégane RS 300 EDC à 400 euros par mois en LLD sur 49 mois, et la version Trophy avec châssis Cup et jantes 19″ Trophy Jerez à 458 euros. Mais autant réaliser un achat classique pour conserver la belle qui deviendra collector, ou la revendre plus tard à un passionné. ( lire notre essai de la Renault Mégane RS Trophy ) Notre conseil : ne tardez pas, au cas où la fin de production soit avancée plus tôt que prévu.

On ne peut que déplorer la fin de Renault Sport. Cette division menée par des passionnés à donné naissance aux Renault les plus enthousiasmantes des 20 dernières années. Les amateurs de sportives ne s’y sont pas trompés, et la communauté Renault Sport est une réalité, sur internet et sur la route ! Il suffit de circuler par exemple en Mégane RS pour découvrir les échanges sympathiques entre propriétaires sur la route, avec un appel de phares par ci, un coup de warning par là….Même les gendarmes m’ont déjà salué en Mégane RS !

La messe est dite, place à l’électrification dans les show-rooms. Pour la passion, on se tournera vers les sportives essence qui auront précédé cette nouvelle vague…