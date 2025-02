Volkswagen Tayron : de nouvelles versions arrivent

Volkswagen Tayron 2025

Volkswagen continue d’affiner son offre sur le marché des SUV avec l’extension de la gamme Tayron en France. Initialement lancé avec des motorisations hybrides et hybrides rechargeables, le grand SUV se décline désormais avec un moteur diesel 2.0 TDI de 150 ch. En parallèle, la marque introduit deux nouvelles finitions, ‘Elegance’ et ‘R-Line Edition’, qui enrichissent l’équipement et affirment un positionnement plus haut de gamme. Avec ces ajouts, le Volkswagen Tayron se positionne comme une alternative sérieuse au Tiguan et au Touareg pour les familles en quête de polyvalence et de confort.

Un SUV pensé pour le marché européen

Développé et fabriqué à Wolfsburg, le Tayron se distingue par son positionnement intermédiaire dans la gamme Volkswagen. Il reprend les codes du Tiguan tout en offrant un espace plus généreux, notamment grâce à sa configuration sept places de série sur les motorisations eTSI et TDI. Avec un volume de coffre oscillant entre 345 et 850 litres selon la configuration des sièges, il cible clairement les familles ou les utilisateurs ayant besoin d’un grand espace de chargement.

L’arrivée du bloc 2.0 TDI 150 ch vient répondre à une demande encore forte pour les motorisations diesel, en particulier pour les gros rouleurs qui privilégient l’autonomie et la sobriété. Disponible sur toutes les finitions du Tayron, ce moteur est commercialisé à partir de 54 100 euros dans la série spéciale ‘VW Edition’.

Le Tayron vient concurrencer les Renault Espace et Peugeot 5008

Une gamme complète, du mild-hybrid au plug-in hybrid

Avec cette nouvelle offre, le Tayron propose désormais quatre motorisations :

• 1.5 eTSI 150 ch (mild-hybrid essence)

• 2.0 TDI 150 ch (diesel)

• 1.5 eHybrid 204 ch (hybride rechargeable)

• 1.5 eHybrid 272 ch (hybride rechargeable)

Les deux motorisations hybrides rechargeables se distinguent par leur autonomie électrique importante, atteignant respectivement 126 km et 119 km en cycle mixte WLTP. Volkswagen positionne ainsi le Tayron comme une alternative intéressante aux SUV 100 % électriques pour ceux qui recherchent une autonomie sans contrainte.

Des finitions enrichies pour monter en gamme

L’autre nouveauté concerne l’ajout de deux nouvelles finitions, qui viennent compléter une offre déjà riche.

Série spéciale ‘R-Line Edition’ : sportivité et équipements premium

Volkswagen élargit son offre avec une série spéciale ‘R-Line Edition’, positionnée entre la finition ‘R-Line’ et ‘R-Line Exclusive’. Vendue à partir de 54 800 euros, elle intègre des équipements supplémentaires par rapport à la version ‘R-Line’ standard, comme la peinture métallisée et le toit panoramique ouvrant, tout en étant affichée 100 € moins cher. Un avantage client estimé à 2 310 euros.

Finition ‘Elegance’ : luxe et raffinement intérieur

Pour ceux qui recherchent une ambiance plus premium, la finition ‘Elegance’ fait la part belle au confort et à la technologie. Proposée à partir de 55 300 euros, elle se distingue par une présentation plus haut de gamme :

• Jantes alliage 18 pouces ‘Napoli’

• Pare-chocs avant au design spécifique

• Bandeau de planche de bord en bois véritable

• Sellerie Microfleece ‘ArtVelours’ avec sièges chauffants et massants

• Projecteurs IQ.LIGHT HD – Matrix LED

• Caméra 360° ‘Area View’ et aide au stationnement ‘Park Assist Pro’

• Système d’ouverture et fermeture sans clé ‘Easy Open / Easy Close’

Avec ces évolutions, le Tayron se dote d’une finition plus luxueuse qui pourrait séduire ceux qui hésitent avec un SUV premium comme l’Audi Q5 ou le BMW X3.

Le Volkswagen Tayron : une alternative au Tiguan ou au Touareg ?

Avec son positionnement intermédiaire, le Tayron s’attaque directement aux SUV familiaux comme le Peugeot 5008, le Skoda Kodiaq ou encore le Renault Espace. Son design robuste et son intérieur spacieux lui permettent de se démarquer, d’autant plus que Volkswagen mise sur une large gamme de motorisations pour séduire différents profils d’acheteurs.

Si le Tiguan reste le SUV familial le plus populaire chez Volkswagen, et le Touareg un choix plus exclusif, le Tayron pourrait bien séduire ceux qui recherchent un SUV familial polyvalent, bien équipé et offrant une alternative crédible aux modèles premium. Avec un prix d’entrée fixé à 50 800 euros, il se positionne comme une proposition compétitive, surtout en tenant compte des équipements offerts sur les séries spéciales.

Reste à voir si le marché français lui réservera un accueil à la hauteur de son ambition.