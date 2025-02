La Mercedes Classe C bientôt restylée façon Classe E ? – illustration : Kolesa

Apparue en 2021, l’actuelle génération de Mercedes Classe C ( nom de code W206 ), arrivera bientôt à mi-carrière. Il sera donc l’heure du restyling pour cette routière du segment D, qui devrait en profiter pour revoir en profondeur sa face avant. Et d’après ces premières images, le changement pourrait être assez marqué !

Un look de Classe E

Commercialisée depuis 2023, l’actuelle Mercedes Classe E a inauguré une face avant inédite avec une calandre chromée cerclée de noir. Un concept qui pourrait donc être repris pour la Classe C 2025, avec au passage de nouveaux projecteurs qui se distinguent par une signature lumineuse revisitée avec un motif en étoile. Un motif que l’on retrouvera logiquement au niveau des feux arrière. Mercedes devrait compléter ces évolutions par des boucliers redessinés, de nouvelles jantes alliage et de nouveaux coloris.

Ces modifications permettront à la routière Mercedes d’affronter la nouvelle Audi A5, qui vient de remplacer l’A4. Chez BMW, le renouvellement se prépare également pour la future Série 3 prévue pour 2026.

La Mercedes Classe C bientôt restylée façon Classe E ? – illustration : Kolesa

Quelles évolutions techniques pour la Classe C 2025 ?

Au programme de la nouvelle Classe C, des motorisations hybrides et hybrides rechargeables, y compris en AMG ! L’actuelle étant déjà bien pourvue en la matière, on ne s’attend donc pas à une révolution sur ce chapitre.

Il devrait donc subsister des 4 cylindres essence et diesel, avec de l’hybridation légère, et les C 300 e et C 300 de Hybrid EQ. Le niveau d’autonomie de ces dernières est déjà très élevé pour la catégorie avec 112 km.

En AMG, c’est finalement la C43 qui est plus à la traine que la C63. Dépourvue d’hybridation rechargeable, l’actuelle C43 AMG émet 207 g de CO2 : des progrès sont donc clairement attendus. Il ne serait pas impossible qu’elle change de motorisation avec le restyling, d’autant plus que les ventes AMG sont importantes pour Mercedes. Elle est actuellement motorisée par le 4 cylindres 2.0 turbo qu’on retrouve aussi sous le capot de la Classe A 45 S AMG.

Pour du tout électrique, il faudra patienter, Mercedes va d’ailleurs commencer l’année avec le reveal de la nouvelle CLA électrique. Une Classe C électrique ( ou EQC berline ) arrivera plus tard, mi-2026.