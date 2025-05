Toutes les nouveautés Mercedes à venir : 2025-2027

Mercedes est en pleine transformation : la marque allemande avait ces dernières années développé une gamme électrique EQ parallèle à sa gamme classique. Une stratégie remise en cause, pour rester sur les modèles connus du grand public. La prochaine CLA arrivant cette année est la première à ouvrir le bal : elle sera disponible en thermique ET en électrique, sous le même nom.

Nouvelle Mercedes CLA 2025

Mercedes CLA III : 2025

La troisième génération du Mercedes CLA vient d’être présentée en berline-coupé, et le break Shooting Brake suivra prochainement. Grande nouveauté pour ce modèle, et pour Mercedes : il s’agira d’une première puisqu’elle est dévoilée en électrique et sera aussi proposée en hybride très rapidement. Cela implique donc la fin de la gamme spécifique EQ…

En électrique ce modèle compact met le paquet avec la recharge ultra-rapide jusqu’à 320 kW, une architecture 800V, et une généreuse batterie de 85 kWh. Avec une consommation très réduite, la CLA 250+ est annoncée avec 792 km d’autonomie, de quoi faire taire les indécis face au passage à l’électrique. Les versions hybrides n’ont pas encore été présentées, mais arriveront dans la foulée.

Mercedes-AMG Pure Speed

Mercedes-AMG Pure Speed : 2025

Cette barquette de course deux places dérivée du roadster SL arrivera en petite série, puisque seuls 250 exemplaires sont prévus. Cette Mercedes-AMG Pure Speed est le premier modèle de la série Mythos, des modèles ultra exclusifs qui viennent titiller les comptes bancaires des passionnés et des collectionneurs. Avec un habitacle inspiré de la F1 reprenant une structure Halo inédite chez Mercedes, cette sportive en met plein les yeux. Elle est motorisée par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres de 577 ch, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,6 s.

La Mercedes Classe C bientôt restylée façon Classe E ?

Mercedes Classe C restylée : 2025

Le facelift de la Mercedes Classe C est important, puisqu’il s’agit de l’un des best-sellers de la marque à l’étoile. Sortie en 2021, la belle arrive en effet sur ses quatre ans de carrière. Au programme, un design revu façon Classe E avec une nouvelle signature lumineuse, y compris dans les feux arrière. Les technologies embarquées seront mises à jour, et les versions hybrides rechargeables pourraient au passage gagner un peu en autonomie électrique.

Cette Classe C restylée serait présentée en fin d’année, et peut-être commercialisée seulement début 2026, à suivre.

Mercedes Classe S 2025 : à quoi s’attendre pour le restyling

Mercedes Classe S restylée : 2025

Autre restyling, celui de la limousine Classe S, commercialisée depuis 2020. Cette génération W223 bénéficiera d’un nouveau faciès, ce qui lui permettra de relancer sa carrière qui devrait durer encore plusieurs années, jusqu’en 2030 environ. La Classe S restylée va revoir son design, et continuer à miser sur ses motorisations hybrides rechargeables, notamment sur sa version AMG de plus de 800 ch.

Mercedes GLA III : 2026

Le GLA de nouvelle génération reposera sur la même plate-forme MMA que le CLA : il lui empruntera donc ses motorisations, et ses packs de batterie. Adieu au binôme EQA / GLA : le nouveau GLA sera proposé en électrique et en thermique. En électrique, il profitera donc lui aussi de la charge ultra-rapide, et d’une autonomie supérieure à 700 km. De quoi faire oublier l’actuel EQA…

Mercedes GLS : un restyling façon Classe E ?

Mercedes GLS restylé : 2026

Sorti en 2019, le Mercedes GLS devrait être prochainement restylé. Ce grand SUV devrait s’aligner sur le style en vigueur actuellement, et se rapprochera ainsi de la Classe S restylée dont il sera l’alter-ego en SUV !

Mercedes-AMG prépare son premier SUV électrique pour 2026

Mercedes-AMG SUV électrique : 2026

Ce nouveau SUV électrique a été officialisé par Mercedes-AMG, qui prépare ce modèle inédit pour l’année prochaine. Contrairement à la nouvelle gamme classique de Mercedes, ce SUV sera basé sur une plateforme AMG.EA qui sera dédiée aux électriques. A priori, pas de version équivalente proposée en V8. On s’attend à une débauche de puissance, puisqu’il serait question de plus de 1000 ch pour la première version commercialisée.

Mercedes GLE restylé : inspiré de la Classe E ?

Mercedes GLE restylé : 2026

Dans la gamme des SUV classiques, le GLE né en 2018 bénéficierait d’un second restyling l’année prochaine. Ce GLE restylé s’inspirerait donc lui aussi de la Classe E, sans trop de surprises ! Prolonger la carrière de ce modèle permettra d’amortir son développement sur la durée, et d’alléger les ingénieurs Mercedes déjà bien occupés au vu d’un programme très chargé.

Le nouveau GLE devrait donc privilégier les motorisations hybrides rechargeables pour sa fin de carrière, et donc troquer sa version actuelle 63 S pour la nouvelle version PHEV Performance…

Mercedes-Benz GLB 2027 – illustration : Kolesa

Mercedes GLB II : 2027

Après les CLA, CLA Shooting Brake et GLB, ce sera au tour du nouveau Mercedes GLB d’entrée en scène. Lui aussi basé sur la plate-forme MMA, il remplacera donc à la fois les GLB et EQB. Disponible en hybride, mais aussi en électrique, le nouveau GLB devra soigner son aérodynamisme pour ne pas pénaliser son autonomie électrique. L’actuelle génération a surtout le mérite de pouvoir embarquer jusqu’à 7 passagers à bord, ce qui est assez rare dans la gamme Mercedes.

La Mercedes Classe C électrique se prépare

Mercedes Classe C électrique : 2027

L’actuelle Classe C étant exclusivement disponible en thermique, la nouvelle génération devrait marquer les esprits. A l’instar du dernier CLA, la Classe C 2027 sera donc proposée en hybride et en électrique, au choix. Il n’y aura donc jamais eu d’EQC berline…

Ce nouveau modèle devrait afficher des autonomies électriques record, en embarquant un pack de batterie plus généreux que les 85 kWh du CLA. De quoi atteindre les 900 km d’autonomie ?