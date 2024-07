Le Mercedes GLE 2026 sera-t-il inspiré par la Classe E ?

Mercedes GLE restylé : inspiré de la Classe E ? – illustration : Kolesa

L’actuelle génération du Mercedes GLE est arrivée en 2018, et a également déjà bénéficié d’un restyling en 2023 ( lire : GLE restylé les nouveautés de 2023 ). Mais l’actuelle cohabitation entre deux gammes, thermiques et électriques, pousse certaines marques à rallonger le cycle de vie de leurs modèles. Pour Mercedes, l’actuel SUV GLE devrait ainsi recevoir un nouveau restyling en 2026. Voici les premières images, inspirées du design de la nouvelle Mercedes Classe E.

Un second restylage en 2026

Cette thèse du Mercedes GLE à nouveau restylé a été lancée avec des clichés de GLE camouflés surpris en circulation. Elle accrédite donc une carrière rallongée pour le GLE, qui peut encore plaire en thermique, notamment pour les gros rouleurs.

Esthétiquement, cette photo du GLE de 2026 nous montre une face avant revisitée en profondeur, et largement inspirée de la nouvelle Classe E. Une certaine logique étant donné que ces deux modèles font partie du même niveau de gamme…

Les blocs optiques sont ici totalement redessinés, avec une nouvelle signature lumineuse. Redessinée, la calandre présente des formes moins angulaires, avec un cerclage chromé qui ressort sur un fond noir. Exit la double barrette qui sépare la calandre au centre sur le modèle actuel. Le bouclier est également totalement revu, avec de nouvelles écopes latérales. Notez aussi que le capot moteur est également revu sur cette image d’illustration…

Mercedes-Benz GLE Coupé | 2023



A l’arrière, peu de changements ici, si ce n’est des feux revus avec une nouvelle signature lumineuse, et un nouveau bouclier arrière. Ce genre de restyling comprend généralement de nouveaux coloris et de nouveaux dessins de jantes pour compléter l’effet nouveauté…

Mercedes pourrait aussi revoir significativement l’intérieur, qui commence à dater si on le compare à celui de la Classe E ou de l’EQE. Jusqu’à présent les acheteurs du GLE ne peuvent par exemple pas opter pour un écran face au passager. Mais la marque ira-t-elle jusqu’à changer le dessin de la planche de bord ? Rien n’est moins sûr…

Du côté des motorisations, pour l’heure il sera difficile de savoir ce que la marque à l’étoile retiendra pour la future gamme. L’hybridation rechargeable sera certainement toujours de mise pour réduire les émissions de CO2 sur les versions les plus courantes du gros SUV. Sur les versions AMG, il est probable en revanche que la version 63 AMG ne puisse plus se satisfaire de son gros V8 essence. Un GLC 63 S E Performance se permet ainsi d’être plus puissant qu’un GLE 63, grâce à son hybridation rechargeable !

Même si les hybrides rechargeables seront soumis à des contraintes plus sévères en Europe en 2025, cela restera le seul salut pour échapper au malus écologique les plus dissuasifs…