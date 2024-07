La Hyundai Inster veut démocratiser l’électrique

Hyundai Inster

Le marché des petites voitures électriques abordables se développe enfin, et la dernière arrivée entend bien se faire une place elle aussi. La Hyundai Inster, dérivée de la citadine à essence Casper destinée au marché coréen, s’apprête à débarquer avec une autonomie intéressante de 355 km et un prix d’entrée attendu entre 20000 et 22000 euros seulement. Actuellement la Hyundai électrique la moins chère est le Kona Electric, affiché à partir de 36850 euros.

Une autonomie supérieure à celles des Spring et ë-C3

La Hyundai Inster se distingue par sa batterie de 42 kWh de série, bien que la version avec la batterie de 49 kWh soit celle qui attirera tous les regards. Avec une autonomie annoncée à 355 km, cette petite Hyundai surpasse de loin la Dacia Spring. Même la version standard offre une autonomie respectable de 290 km par charge. Ces performances sont rendues possibles grâce à une consommation d’énergie réduite.

Sous le capot, la Hyundai Inster propose un moteur électrique de 96 ch pour la version standard, tandis que la version Long Range pousse la puissance à 113 ch. Capable d’atteindre les 100 km/h en 10,6 secondes, avec une vitesse de pointe allant jusqu’à 150 km/h selon la version choisie, la Inster devrait répondre aux attentes des automobilistes pour une citadine électrique.

Toutes les versions de la Inster sont équipées d’une capacité de charge rapide en courant continu (DC) jusqu’à 120 kW, permettant de passer de 10 à 80 % de charge en seulement 30 minutes. En courant alternatif (AC), la voiture peut se recharger à 11 kW, ce qui permet une recharge complète en quatre heures et 35 minutes. La prise de charge, située à l’avant, est équipée de la technologie Vehicle to Load (V2L), permettant d’utiliser la batterie du véhicule pour alimenter d’autres appareils.

Un design audacieux

La Hyundai Inster est très typée voiture asiatique esthétiquement : il n’est pas certain que les clients européens soient tous séduits par ses rondeurs.

Son design audacieux, emprunté à la Casper, se distingue par des proportions uniques et un avant imposant, souligné par des signatures lumineuses pixelisées à l’avant et à l’arrière. Celles-ci font référence à certaines Hyundai ( lire notre essai de la Hyundai Ioniq 5 )

Les dimensions de la Inster ont été légèrement augmentées par rapport à la Casper pour accueillir sa motorisation électrique. Mesurant 3 825 mm de long, 1 610 mm de large et 1 575 mm de haut, la Inster se positionne entre la Dacia Spring et la nouvelle Citroën e-C3. Avec un coffre offrant 280 litres de capacité, extensible à 351 litres grâce aux sièges arrière coulissants, la Inster se défend plutôt bien sur ce chapitre vie à bord.

L’habitacle de la Inster est clair et présente des touches classiques que certains pourraient trouver un peu datées, voire has-been. Quatre personnes peuvent prendre place à bord, avec un effet banquette y compris à l’avant où deux porte-gobelets prennent place entre les passagers !

Des fonctionnalités comme un toit ouvrant en verre et un éclairage d’ambiance à 64 couleurs ajoutent une touche de modernité. La sécurité n’est pas en reste avec des équipements tels qu’un moniteur à vue panoramique, un avertissement d’angle mort et un freinage d’urgence autonome. Le tableau de bord est doté de deux écrans de 10,25 pouces, complétés par des fonctions de navigation et de recharge sans fil pour les téléphones.

Cette nouvelle proposition de Hyundai a le mérite de faire baisser sérieusement le ticket d’entrée de sa gamme électrique. Positionnée sur le segment A, cette Hyundai Inster devrait proposer un rapport prix-prestations honnête, à confirmer avec les tarifs définitifs.

