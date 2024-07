Selon une étude américaine, la qualité des Tesla est en baisse

La Tesla Model S 2024

Tesla, autrefois leader incontesté dans la qualité des véhicules électriques, voit sa position de pionnier remise en question par les constructeurs automobiles traditionnels. Selon l’étude annuelle influente de J.D. Power sur la qualité initiale des véhicules, la qualité des véhicules électriques de Tesla et celle des constructeurs traditionnels sont désormais au même niveau, avec 266 problèmes signalés pour 100 véhicules vendus ou loués.

Une régression de la qualité pour Tesla

Ces dernières années, les modèles Tesla surpassaient les véhicules électriques des constructeurs traditionnels dans cette enquête annuelle de J.D. Power. L’année dernière, Tesla avait enregistré 257 problèmes pour 100 véhicules, comparativement à une moyenne de 265 problèmes pour les véhicules électriques des constructeurs traditionnels. Cependant, la récente étude montre une augmentation des problèmes pour Tesla, qui atteint désormais la moyenne de l’industrie.

L’étude attribue la croissance des problèmes chez Tesla à la suppression de certaines commandes traditionnelles, comme les clignotants et les manettes d’essuie-glaces, ce qui a généré une réponse négative de la part des clients. En effet, cette innovation radicale dans les contrôles de l’utilisateur semble avoir compliqué l’expérience de conduite pour de nombreux propriétaires de Tesla.

L’étude de J.D. Power, qui inclut pour la première fois des données sur les visites de réparation chez les concessionnaires franchisés, révèle que les véhicules électriques, y compris les véhicules à batterie (BEV) et les hybrides rechargeables (PHEV), rencontrent plus de problèmes que les véhicules à moteur thermique (essence et diesel). Les BEV affichent une moyenne de 266 problèmes pour 100 véhicules, soit 86 points de plus que les véhicules à essence et diesel, qui en comptent 180.

Frank Hanley, directeur principal de la comparaison automobile chez J.D. Power, explique : « Les propriétaires de BEV et de PHEV, remplis de technologies de pointe, rencontrent des problèmes suffisamment graves pour les amener à se rendre chez le concessionnaire à un taux trois fois supérieur à celui des propriétaires de véhicules à essence. »

Le manque de commandes traditionnelles devient un handicap sur les Tesla

Les problèmes rencontrés sur les Tesla

Les principaux problèmes signalés par les propriétaires de véhicules électriques concernent les fonctionnalités, les commandes et les affichages, ainsi que l’intégration sans fil des smartphones, les utilisateurs rencontrant fréquemment des difficultés avec Apple CarPlay et Android Auto. De plus, des frustrations liées aux avertissements erronés, aux alertes de trafic inutiles et aux fonctions de freinage automatique ont été rapportées. En particulier, les rappels de siège arrière contribuent à 1,7 problème pour 100 véhicules, les propriétaires signalant des alertes même en l’absence de passagers à l’arrière.

« Il n’est pas surprenant que l’introduction de nouvelles technologies ait défié les fabricants pour maintenir la qualité des véhicules », ajoute Hanley. Cette remarque souligne les défis auxquels sont confrontés tous les fabricants de véhicules électriques, y compris Tesla, dans leur quête d’innovation sans compromettre la qualité.

Alors que les ventes de modèles électriques sont en baisse, cette nouvelle étude ne devrait pas aider Tesla à sortir la tête de l’eau. De nombreux consommateurs se sont déjà plaints en France de pannes électroniques sur leurs Tesla, qui peuvent parfois être totalement bloquantes pour l’usage du véhicule.

