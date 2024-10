Cupra débute la production du Terramar chez Audi

Cupra débute la production du Terramar

Avec le lancement de la production du Cupra Terramar, la marque espagnole lance son deuxième véhicule après le Formentor qui ne soit pas une Seat relookée. La production de ce nouveau modèle a tout juste débuté à l’usine Audi de Györ, en Hongrie. Pour Cupra ce nouveau modèle est stratégique,

Une collaboration fructueuse entre Audi et Cupra

Produire le Terramar dans l’usine Audi de Györ permet à Cupra de bénéficier des ressources et de l’expertise de la marque allemande, optimisant ainsi l’efficacité des processus de fabrication. L’usine de Györ, considérée comme la plus grande au monde en termes de production de moteurs, avec plus de 1,6 million d’unités par an, représente un atout de taille pour ce partenariat.

Cette collaboration entre Audi et Seat S.A., la maison mère de Cupra, ne date pas d’hier. Elle a débuté en 2011 avec la production de l’Audi Q3 dans l’usine de Martorell en Espagne. Aujourd’hui, la production du Cupra Terramar dans l’usine hongroise souligne la confiance et l’intégration entre les deux marques, Audi devenant le premier site à produire un modèle d’une marque sœur, hors du cadre Audi traditionnel.

Le Terramar est produit dans une usine Audi

Un SUV pour une nouvelle ère

Le Cupra Terramar n’est pas un simple SUV parmi tant d’autres. Il rend hommage à ses racines, en portant le nom du circuit de Terramar à Sitges, où Cupra a vu le jour en 2018. Ce modèle se distingue par son design audacieux, son caractère sportif et sa gamme de motorisations diversifiées, comprenant des versions essence, mild hybrid et hybride rechargeable.

Par ailleurs, l’usine de Györ a spécialement introduit deux nouvelles couleurs pour le Terramar, le Century Bronze Matt et le Enceladus Grey Matt, soulignant le soin apporté à ce modèle pour plaire aux amateurs de design exclusif.

Cupra en pleine croissance

Avec le Terramar, Cupra souhaite non seulement élargir sa gamme de véhicules, mais aussi attirer une clientèle plus large, tout en conservant son esprit rebelle et innovant. Wayne Griffiths, PDG de Cupra, a souligné l’importance de ce nouveau modèle dans la stratégie de croissance de la marque : “Avec le Terramar, nous allons non seulement étendre notre gamme, mais aussi faire mûrir la marque en apportant l’esprit Cupra à de nouveaux clients dans des segments en pleine croissance, sans perdre notre esprit rebelle et contestataire.”

Ce positionnement stratégique est crucial à un moment où le marché des SUV en Europe continue de croître. Le Terramar, avec ses différentes options de motorisation et son allure résolument moderne, incarne parfaitement la volonté de Cupra de s’imposer sur un marché ultra-compétitif.

La production du Terramar dans l’usine Audi