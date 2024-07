L’Opel Mokka arrive en hybride 48V avec le 3 cylindres 136 ch

L’Opel Mokka arrive en hybride 48V

Les nouvelles motorisations 3 cylindres avec hybridation 48V arrivent progressivement dans les gammes des constructeurs de Stellantis, et l’Opel Mokka avait du patienter jusqu’à maintenant. Un an après l’ancien Peugeot 3008 proposé avec ce même bloc, le Mokka profite enfin du moteur hybride de 136 ch.

Hybridation légère 48V

Si vous suivez régulièrement l’actualité automobile, vous êtes sans doute au parfum concernant l’évolution technique du 3 cylindres né Puretech sous l’ère PSA, et depuis largement diffusé au sein des différentes marques de Stellantis. Après l’Opel Astra MHEV 48V, le Mokka profite donc de cette nouvelle version qui vient remplacer la version essence de 130 ch avec boite automatique à 8 rapports.

Premier progrès : la fiabilité, avec un chaine de distribution et non plus une courroie baignée dans l’huile. Un changement nécessaire, qui évitera bien des déconvenues !

Deuxième progrès, une baisse de la consommation et des émissions de CO2 grâce à l’hybridation et au roulage en électrique sur de courtes distances. Alors qu’un Mokka essence à boite automatique consomme 6,1 L en mixte pour 137 g de rejets de Co2, la nouvelle version hybride se contente de 4,9 L et 110 g de rejets de CO2. En France elle sera donc exonérée de malus écologique.

C’est la transmission à double embrayage électrifiée à six rapports qui intègre un petit moteur électrique de 21 kW, soit 28 ch. Celui-ci est alimenté par une petite batterie placée sous le siège conducteur, qui sera automatiquement rechargée par les freinages et les décélérations.

Les performances restent assez modestes, avec 9,1 s au 0 à 100 km/h. Pas décoiffant, mais ce n’est pas l’objectif un petit SUV hybride…

Les prix du nouvel Opel Mokka hybride

Opel annonce des prix qui débutent à 30700 euros pour cette nouvelle motorisation hybride. Un tarif qui correspond à la finition d’entrée de gamme, affichée sur Opel Store en promotion à 29200 euros. C’est donc 1100 euros de plus que la version essence 130 ch à boite automatique, qui s’accompagne d’un malus écologique de 740 euros. Autant opter pour la version hybride !

En finition GS, le Mokka Hybrid 136 est à 32100 euros, et en Ultimate le prix grimpe à 34500 euros.