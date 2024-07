Les Audi A5 Coupé et Cabriolet disparaissent : voici leurs ventes en France

L’ Audi A5 Cabriolet 2017

La disparition des Audi A5 Coupé et Cabriolet avait été annoncée, et c’est désormais chose faite puisqu’elles ne sont plus proposées au configurateur Audi. Seuls quelques exemplaires neufs sont encore proposés, sur stock…L’Audi A5 Sportback est encore disponible, mais plus pour longtemps : la nouvelle génération des Audi A5 sera en effet révélée le 16 juillet 2024.

Des modèles de niche qui nous quittent

Comme tous les constructeurs historiques, Audi est confronté à la nécessité de proposer des modèles 100 % électriques alors que les modèles thermiques réalisent encore un belle part des ventes. Une gamme tentaculaire devient un handicap, et cela Audi l’a bien compris. Dans ce contexte, ce sont fatalement les véhicules de niche qui disparaissent. Avec de petits volumes de vente, il est plus facile pour un comptable de tirer un trait sur des coupés et des cabriolets. Après l’Audi TT qui a disparu après 25 années de carrière, Audi abandonne les A5 Coupé et Cabriolet.

En France, ces deux carrosseries se vendaient chaque année en quantité limitée : seuls 89 A5 Coupé et 153 Cabriolet ont été immatriculées en 2023. La carrosserie coupé 4 portes A5 Sportback est fatalement plus vendeuse, et tourne chez nous autour des 1000 exemplaires par an. Des volumes qui expliquent tout de même qu’on en croise pas à tous les coins de rue ! A comparer aux 8222 A3 vendues en France en 2023, ou aux 4481 Q3.

2020 2021 2022 2023 2024 A5 CABRIOLET 196 260 168 153 48 A5 COUPE 125 106 84 89 25 A5 SPORTBACK 1133 943 1114 1020 383 Les chiffres de ventes en France des différentes carrosseries de l’Audi A5 FL.

L’Audi A5 Coupé à sa sortie en 2016

1,4 million d’Audi A5 vendues dans le monde

En revanche si on prend l’ensemble des générations de l’Audi A5 et des différentes carrosseries, cela représente tout de même 1,4 million d’exemplaires. Pas mal, pour des modèles de niche !

La nouvelle génération des Audi A5 arrive donc le 16 juillet, accompagnée d’un break, l’A5 Avant, et des versions sportives S5. Tout va donc changer pour ce modèle, qui devrait voir ses volumes de vente fortement augmenter. La nouvelle nomenclature Audi va en effet réserver les chiffres pairs aux électriques : la future A4 sera donc une électrique, l’A4 e-tron. Cette nouvelle A5 viendra donc remplacer l’A4 avec une offre de motorisations thermiques, comprenant de l’hybridation rechargeable. L’A5 Avant s’explique donc puisqu’elle vient remplacer l’A4 Avant.

Ce sera donc un nouveau départ pour l’Audi A5, avec une page qui se tourne pour les carrosseries les plus glamour. On espère tout de même qu’Audi finira par y revenir…